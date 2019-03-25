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/Кухня

Как приготовить пасху-2019: три особенных рецепта

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Вкусный и пышный пасхальный кулич, покрытый белоснежной глазурью и изюмом — главное блюдо Пасхи 2019.

OBOZREVATEL подготовил три особенных рецепта пасхи, которые украсят ваш праздничный стол.

Творожная пасха

Ингредиенты:

Как приготовить пасху-2019: три особенных рецепта

Творожная пасха

Фото: ivona.bigmir.net

  • 1 кг творога

  • 400 г сливочного масла

  • 6 шт. желтков

  • 2 стакана сахара

  • по вкусу: ванилин, лимонная цедра

Способ приготовления:

Перетрите тщательно творог через сито. Если у вас жидкий творог, то заверните его в марлю и положите на несколько часов под пресс. Далее разотрите масло, сахар и желтки, добавьте к творогу и тщательно перемешайте. Добавьте ванилин, лимонную цедру по вкусу.

Выложите полученную массу в форму. Накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов.

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Шоколадно-апельсиновая пасха

Ингредиенты:

Как приготовить пасху-2019: три особенных рецепта

Шоколадно-апельсиновая пасха

Фото: ivona.bigmir.net

  • 320 г муки

  • 8 г сухих дрожжей

  • 160 мл молока

  • 100 г шоколада

  • 1 шт. апельсина

  • 150 г сливочного масла

  • 1 шт. яйца

  • соль

Для глазури:

  • 50 г шоколада

  • 25 г сливочного масла

  • кондитерская посыпка

Способ приготовления:

Приготовьте опару: разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте две трети просеянной муки, взбейте и оставьте подходить в теплом месте на час. После чего высыпьте остатки муки, добавьте яйцо, соль, сахар, растопленное сливочное масло, шоколад, апельсиновый сок и цедру. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте еще на час.

Разделите тесто на части и выложите в форму, смазанную маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 50 минут.

Приготовьте глазурь: растопите шоколад вместе со сливочным маслом, охладите и полейте им пасху. По желанию украсьте кондитерской посыпкой.

Тыквенная пасха

Ингредиенты:

Как приготовить пасху-2019: три особенных рецепта

Тыквенная пасха

Фото: womo.ua

  • 500 г молока

  • 300 г тыквы

  • 200 г сливочного масла

  • 3 шт. яйца

  • 200 г сахара

  • 50 г прессованных дрожжей

  • 1,5 кг муки

  • 1/4 ч.л. ванилина

  • по вкусу соль

Способ приготовления:

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте мелкими кусочками, посыпьте сахарным песком и дайте постоять. Затем отварите тыкву на медленном огне до готовности.

Массу протрите через мелкое сито, добавьте молоко, масло, яйца, сахарный песок, соль и разведенные в небольшом количестве теплого молока дрожжи. Замесите тесто, постепенно вмешивая небольшими порциями муку и дайте ему подняться.

Подготовленные формы заполните тестом до половины, дайте ему подойти до полного заполнения формы и выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности.

Еще больше простых и вкусных рецептов блюд смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.

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Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

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