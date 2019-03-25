Как приготовить пасху-2019: три особенных рецепта

Вкусный и пышный пасхальный кулич, покрытый белоснежной глазурью и изюмом — главное блюдо Пасхи 2019.
OBOZREVATEL подготовил три особенных рецепта пасхи, которые украсят ваш праздничный стол.
Творожная пасха
Ингредиенты:
Творожная пасха
Фото: ivona.bigmir.net
1 кг творога
400 г сливочного масла
6 шт. желтков
2 стакана сахара
по вкусу: ванилин, лимонная цедра
Способ приготовления:
Перетрите тщательно творог через сито. Если у вас жидкий творог, то заверните его в марлю и положите на несколько часов под пресс. Далее разотрите масло, сахар и желтки, добавьте к творогу и тщательно перемешайте. Добавьте ванилин, лимонную цедру по вкусу.
Выложите полученную массу в форму. Накройте марлей и поставьте под пресс в холодное место на 6-8 часов.
Шоколадно-апельсиновая пасха
Ингредиенты:
Шоколадно-апельсиновая пасха
Фото: ivona.bigmir.net
320 г муки
8 г сухих дрожжей
160 мл молока
100 г шоколада
1 шт. апельсина
150 г сливочного масла
1 шт. яйца
соль
Для глазури:
50 г шоколада
25 г сливочного масла
кондитерская посыпка
Способ приготовления:
Приготовьте опару: разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте две трети просеянной муки, взбейте и оставьте подходить в теплом месте на час. После чего высыпьте остатки муки, добавьте яйцо, соль, сахар, растопленное сливочное масло, шоколад, апельсиновый сок и цедру. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте еще на час.
Разделите тесто на части и выложите в форму, смазанную маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 50 минут.
Приготовьте глазурь: растопите шоколад вместе со сливочным маслом, охладите и полейте им пасху. По желанию украсьте кондитерской посыпкой.
Тыквенная пасха
Ингредиенты:
Тыквенная пасха
Фото: womo.ua
500 г молока
300 г тыквы
200 г сливочного масла
3 шт. яйца
200 г сахара
50 г прессованных дрожжей
1,5 кг муки
1/4 ч.л. ванилина
по вкусу соль
Способ приготовления:
Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте мелкими кусочками, посыпьте сахарным песком и дайте постоять. Затем отварите тыкву на медленном огне до готовности.
Массу протрите через мелкое сито, добавьте молоко, масло, яйца, сахарный песок, соль и разведенные в небольшом количестве теплого молока дрожжи. Замесите тесто, постепенно вмешивая небольшими порциями муку и дайте ему подняться.
Подготовленные формы заполните тестом до половины, дайте ему подойти до полного заполнения формы и выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности.
Еще больше простых и вкусных рецептов блюд смотрите тут.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.