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Как приготовить необычные драники: рецепт от известного кулинара

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом драников с яблоком и томатным соусом.

"Вы такие точно не пробовали. Я к картофелю добавил яблоко, а соус сделал из квашеных томатов и чеснока. В итоге — идеальный баланс маслянистости, свойственной дерунам, кислоты, сладости и остроты. Это божественно", — рассказал кулинар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Как приготовить необычные драники: рецепт от известного кулинара

Драники с яблоком и томатным соусом

Фото: klopotenko.com

  • 4 шт. картофеля

  • 1 ст.л. сметаны

  • 1/2 шт. яблока

  • 1 шт. яйца

  • 1 ст.л. муки

  • 1 шт. лука репчатого

  • 3 ст.л. подсолнечного масла

  • по вкусу соль и перец

Для соуса:

Способ приготовления:

Очистите картофель и лук, и потрите на мелкой терке. Смешайте их в большой миске, а затем откиньте на мелкое сито, чтобы стек сок.

Верните смесь в миску, добавьте тертое на мелкой терке яблоко, яйцо, муку, соль, сметану, перец и хорошо перемешайте. Обжарьте драники с двух сторон на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

Приготовьте соус. Соленые томаты раздавите руками, добавьте зубчик чеснока и перебейте блендером до получения однородной массы. Посолите по вкусу. Подавайте драники с соусом.

Еще больше простых и полезных рецептов блюд смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом штруделя с мидиями и шпинатом.

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Персона
Евгений Клопотенко
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