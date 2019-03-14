Как приготовить необычные драники: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом драников с яблоком и томатным соусом.

"Вы такие точно не пробовали. Я к картофелю добавил яблоко, а соус сделал из квашеных томатов и чеснока. В итоге — идеальный баланс маслянистости, свойственной дерунам, кислоты, сладости и остроты. Это божественно", — рассказал кулинар в своем блоге (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Драники с яблоком и томатным соусом Фото: klopotenko.com

4 шт. картофеля

1 ст.л. сметаны

1/2 шт. яблока

1 шт. яйца

1 ст.л. муки

1 шт. лука репчатого

3 ст.л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

Для соуса:

3 шт. томатов

1 зубчик чеснока

по вкусу соль Читайте: Как вкусно приготовить индейку: рецепт от известного кулинара

Способ приготовления:

Очистите картофель и лук, и потрите на мелкой терке. Смешайте их в большой миске, а затем откиньте на мелкое сито, чтобы стек сок.

Верните смесь в миску, добавьте тертое на мелкой терке яблоко, яйцо, муку, соль, сметану, перец и хорошо перемешайте. Обжарьте драники с двух сторон на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

Приготовьте соус. Соленые томаты раздавите руками, добавьте зубчик чеснока и перебейте блендером до получения однородной массы. Посолите по вкусу. Подавайте драники с соусом.

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