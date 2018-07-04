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Как приготовить идеальное варенье: секреты известного повара

1.7тЧитать новость на украинском

На дворе лето и самое подходящее время приготовить что-нибудь вкусное и необычное. Варенье – одно из самых вкусных и популярных сладких блюд этого времени года.

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился на своем сайте простыми секретами, которые каждый может использовать на собственной кухне.

pixabay.com

Стерилизация банок

Существует несколько способов стерилизации банок, например, на пару или обработка кипятком. Я же использую самый практичный, на мой взгляд, способ – обработка банок в духовке. Достаточно поставить чистые банки в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут и можно приступать к их наполнению.

Время варки

Я предпочитаю не варить варенье или конфитюр долго. Иногда будет достаточно 10 минут на самом маленьком огне, чтобы варенье приготовилось. А еще я сторонник варить его в один этап, а не в несколько, как привыкли делать многие хозяйки. Конечно же, если вы хотите получить очень густое варенье, то время варки вам придется увеличить.

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Проверяем густоту

pixabay.com

Я предлагаю очень простой способ – положите тарелку в морозилку на 15 минут и по истечению времени капните на нее горячим вареньем и наклоните. Та вязкость, которую будет иметь варенье на ледяной тарелке, будет и у вашего холодного продукта.

Количество сахара

Большинство советских кулинарных книг рекомендовало использовать сахар в количестве равном массе ягод. Как по мне, это чистый сахар и никакого вкуса ягод вы можете даже не почувствовать. Я рекомендую брать 500 г сахара на 1 кг ягод, а в случае с кислыми ягодами, такими как вишня, вы можете увеличить количество сахара до 600 г, но не более того.

Больше сока

pixabay.com

Не все ягоды одинаково сочные, и чтобы не добавлять в варенье много воды можно просто засыпать ягоды сахаром на ночь, чтобы они пустили сок, а варенье варить на следующий день.

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Немного алкоголя и пряных трав

Учтите, что травы нужно добавлять за несколько минут до окончания приготовления, а вот с алкоголем можно экспериментировать, добавляя его в середине приготовления или в самом конце. В зависимости от этого он будет ощущаться в готовом продукте в меньшей или большей степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья "МастерШеф" на канале СТБ Дмитрий Горовенко поделился оригинальным рецептом малосольных огурцов.

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рецепт
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