Как приготовить диетический салат: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом диетического салата.

"Простой, богатый витаминами салат из самых привычных овощей и семян. То, что они запеченные в духовке — придаст блюду чарующий вкус, а сок лимона и послевкусие розмарина подарят ему свежесть", — рассказал повар на своем YouTube-канале (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Салат из овощей Фото: скриншот из видео

200 г - свекла

200 г. - тыква

200 г - морковь

200 г - лук красный

1 ст. л. - семена тыквы

1 ст. л. - семена подсолнуха

1 ст. л. - подсолнечное масло

1-2 шт. - розмарин

1 ст. л. - лимонный сок

По вкусу - соль и перец Читайте: Как приготовить оригинальную закуску из рыбы: рецепт от известного кулинара

Способ приготовления:

Возьмите свеклу, морковь и красную луковицу, и нарежьте крупными кусками. Затем отправьте их на противень.

Далее возьмите тыкву нарежьте по такому же принципу, как и остальные овощи. Посолите и полейте овощи подсолнечным маслом и отправьте в духовку. Запекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

Переложите готовые овощи в глубокую миску и добавьте розмарин. Затем посыпьте семечками, добавьте сок лимона и перемешайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного винегрета.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал