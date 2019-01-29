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/Кухня

Как приготовить диетический салат: рецепт от известного кулинара

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом диетического салата.

"Простой, богатый витаминами салат из самых привычных овощей и семян. То, что они запеченные в духовке — придаст блюду чарующий вкус, а сок лимона и послевкусие розмарина подарят ему свежесть", — рассказал повар на своем YouTube-канале (видео смотрите ниже).

Ингредиенты:

Как приготовить диетический салат: рецепт от известного кулинара

Салат из овощей

Фото: скриншот из видео

Способ приготовления:

Возьмите свеклу, морковь и красную луковицу, и нарежьте крупными кусками. Затем отправьте их на противень.

Далее возьмите тыкву нарежьте по такому же принципу, как и остальные овощи. Посолите и полейте овощи подсолнечным маслом и отправьте в духовку. Запекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

Переложите готовые овощи в глубокую миску и добавьте розмарин. Затем посыпьте семечками, добавьте сок лимона и перемешайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного винегрета.

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Персона
Евгений Клопотенко
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