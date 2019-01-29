Как приготовить диетический салат: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом диетического салата.
"Простой, богатый витаминами салат из самых привычных овощей и семян. То, что они запеченные в духовке — придаст блюду чарующий вкус, а сок лимона и послевкусие розмарина подарят ему свежесть", — рассказал повар на своем YouTube-канале (видео смотрите ниже).
Ингредиенты:
Салат из овощей
Фото: скриншот из видео
200 г - свекла
200 г. - тыква
200 г - морковь
200 г - лук красный
1 ст. л. - семена тыквы
1 ст. л. - семена подсолнуха
1 ст. л. - подсолнечное масло
1-2 шт. - розмарин
1 ст. л. - лимонный сок
По вкусу - соль и перец
Способ приготовления:
Возьмите свеклу, морковь и красную луковицу, и нарежьте крупными кусками. Затем отправьте их на противень.
Далее возьмите тыкву нарежьте по такому же принципу, как и остальные овощи. Посолите и полейте овощи подсолнечным маслом и отправьте в духовку. Запекайте 25 минут при температуре 180 градусов.
Переложите готовые овощи в глубокую миску и добавьте розмарин. Затем посыпьте семечками, добавьте сок лимона и перемешайте.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного винегрета.
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