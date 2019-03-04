Как приготовить блины на Масленицу: рецепты от известного кулинара

Масленица в этом году будет отмечаться с 4 по 10 марта. Согласно народной традиции главным праздничным блюдом на столе в каждом доме должны быть блины.

Поэтому известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился простыми и вкусными рецептами блинов. Он опубликовал их в своем блоге.

Блинны с тыквой и яблоком

Ингредиенты:

Блинны с тыквой и яблоком Фото: klopotenko.com

130 г - мука

340 мл - молоко

2 шт. - яйцо

2 ст. л. - подсолнечное масло

2 ст. л. - сахар

1 щепотка - соль

300 г - тыква

1 шт. - яблоко

1 ч. л. - сок лимона

30 г - ядра лесных орехов

1 ч. л. - мед

Способ приготовления:

Приготовьте блины. Просейте муку и смешайте в миске яйцо, соль, сахар и растительное масло . Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и еще раз перемешайте.

Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, вылейте половником тесто на сковороду и распределите его по всей поверхности. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовы блины выложите на тарелку.

Почистите тыкву и яблоко и натрите на крупной терке. Смешайте их в небольшой миске, добавьте мед, измельченные орехи и сок лимона. Выложите начинку в блины и заверните в форме треугольника.

Блины с лососем и свеклой

Ингредиенты:

Блины с лососем и свеклой Фото: klopotenko.com

130 г - мука

340 мл - молоко

2 шт. - яйцо

2 ст. л. подсолнечное масло

2 ст. л. - сахар

1 шт. - свекла

0,5 шт. - сок лимона

100 г - лосось

100 г - крем-сыр

1 ст.л. - оливковое масло

2 веточки - укроп

По вкусу - соль, перец

Способ приготовления:

Приготовьте блины. Просейте муку, смешайте в миске яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и еще раз перемешайте.

Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, вылейте половником тесто на сковороду и распределите его по всей поверхности. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовы блины выложите на тарелку.

Затем очистите свеклу, порежьте тонкими дольками и обжарьте на оливковом масле. Сбрызните лимонным соком. Далее сложите блин вчетверо, положите внутрь свеклу, лосось, крем-сыр и измельченный укроп.

Свекольные панкейки с крем-сыром

Ингредиенты:

Свекольные панкейки с крем-сыром Фото: klopotenko.com

1 стакан - молоко

1 стакан - мука

1 шт. - яйцо

1 ст.л. - сахар

50 г - сливочное масло

20 мл - свекольный сок

½ ч. л. - разрыхлитель для теста

100 г - крем-сыр

0,5 шт. - сок лимона

Способ приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром до получения густой однородной массы. Добавьте молоко, а затем вмешайте муку, растопленное сливочное масло и свекольный сок. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике 20 минут. Достаньте, добавьте в тесто разрыхлитель и перемешайте.

Вылейте половником достаточное для одного блина количество теста. Как только на поверхности блина появятся дырочки – переверните. Всего на обжаривание панкейка уходит 1-2 минуты с каждой стороны.

Смешайте крем-сыр с лимонным соком, хорошо перемешайте до получения кремообразной массы и подавайте вместе со свекольными панкейками.

Блины с курицей и грибами

Ингредиенты:

Блины с курицей и грибами Фото: klopotenko.com

130 г - мука

340 мл - молоко

2 шт. - яйцо

2 ст. л. подсолнечное масло

2 ст. л. - сахар

200 г - курица

150 г - шампиньоны

1 щепотка - острый перец

100 г - микс салатов

1 ст. л. - оливковое масло

По вкусу - соль, перец

Способ приготовления:

Приготовьте блины. Просейте муку, смешайте в миске яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и еще раз перемешайте.

Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, вылейте половником тесто на сковороду и распределите его по всей поверхности. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовы блины выложите на тарелку.

Посолите, поперчите куриное филе и обжарьте на сковородке с оливковым маслом до золотистой корочки. Порежьте на небольшие кусочки. Грибы порежьте дольками и также обжарьте на сковородке.

Сложите блин вчетверо, положите внутрь кусочки курицы, грибы и листья салата.

Панкейки с карамельным соусом

Ингредиенты:

Панкейки с карамельным соусом Фото: klopotenko.com

1 стакан - молоко

1 стакан - мука

1 шт. - яйцо

1 ст.л. - сахар

50 г - сливочное масло

½ ч.л. - разрыхлитель для теста

150 мл - сливки (33% жирности)

150 г - сахар

1 щепотка - соль

Способ приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром до получения густой однородной массы. Добавьте молоко, а затем вмешайте муку, растопленное сливочное масло и свекольный сок. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике (20 минут). Достаньте, добавьте в тесто разрыхлитель и перемешайте.

Вылейте половником достаточное для одного блина количество теста. Как только на поверхности блина появятся дырочки – переверните. Всего на обжаривание панкейка уходит 1-2 минуты с каждой стороны.

Приготовьте карамельный соус. Растопите сахар в сотейнике. В это же время подогрейте в отдельной емкости сливки. Нужно довести их практически до кипения. Когда сахар начнет приобретать коричневый цвет, начните добавлять сливки маленькой струйкой, постоянно помешивая. Добавьте щепотку соли и варите на медленном огне, пока соус не загустеет. Подавайте с панкейками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом блинного торта с Nutella.

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