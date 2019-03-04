Как приготовить блины на Масленицу: рецепты от известного кулинара

Масленица в этом году будет отмечаться с 4 по 10 марта. Согласно народной традиции главным праздничным блюдом на столе в каждом доме должны быть блины.
Поэтому известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился простыми и вкусными рецептами блинов. Он опубликовал их в своем блоге.
Блинны с тыквой и яблоком
Ингредиенты:
Блинны с тыквой и яблоком
Фото: klopotenko.com
130 г - мука
340 мл - молоко
2 шт. - яйцо
2 ст. л. - подсолнечное масло
2 ст. л. - сахар
1 щепотка - соль
300 г - тыква
1 шт. - яблоко
1 ч. л. - сок лимона
30 г - ядра лесных орехов
1 ч. л. - мед
Способ приготовления:
Приготовьте блины. Просейте муку и смешайте в миске яйцо, соль, сахар и растительное масло . Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и еще раз перемешайте.
Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, вылейте половником тесто на сковороду и распределите его по всей поверхности. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовы блины выложите на тарелку.
Почистите тыкву и яблоко и натрите на крупной терке. Смешайте их в небольшой миске, добавьте мед, измельченные орехи и сок лимона. Выложите начинку в блины и заверните в форме треугольника.
Блины с лососем и свеклой
Ингредиенты:
Блины с лососем и свеклой
Фото: klopotenko.com
130 г - мука
340 мл - молоко
2 шт. - яйцо
2 ст. л. подсолнечное масло
2 ст. л. - сахар
1 шт. - свекла
0,5 шт. - сок лимона
100 г - лосось
100 г - крем-сыр
1 ст.л. - оливковое масло
2 веточки - укроп
По вкусу - соль, перец
Способ приготовления:
Приготовьте блины. Просейте муку, смешайте в миске яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и еще раз перемешайте.
Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, вылейте половником тесто на сковороду и распределите его по всей поверхности. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовы блины выложите на тарелку.
Затем очистите свеклу, порежьте тонкими дольками и обжарьте на оливковом масле. Сбрызните лимонным соком. Далее сложите блин вчетверо, положите внутрь свеклу, лосось, крем-сыр и измельченный укроп.
Свекольные панкейки с крем-сыром
Ингредиенты:
Свекольные панкейки с крем-сыром
Фото: klopotenko.com
1 стакан - молоко
1 стакан - мука
1 шт. - яйцо
1 ст.л. - сахар
50 г - сливочное масло
20 мл - свекольный сок
½ ч. л. - разрыхлитель для теста
100 г - крем-сыр
0,5 шт. - сок лимона
Способ приготовления:
Взбейте яйцо с сахаром до получения густой однородной массы. Добавьте молоко, а затем вмешайте муку, растопленное сливочное масло и свекольный сок. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике 20 минут. Достаньте, добавьте в тесто разрыхлитель и перемешайте.
Вылейте половником достаточное для одного блина количество теста. Как только на поверхности блина появятся дырочки – переверните. Всего на обжаривание панкейка уходит 1-2 минуты с каждой стороны.
Смешайте крем-сыр с лимонным соком, хорошо перемешайте до получения кремообразной массы и подавайте вместе со свекольными панкейками.
Блины с курицей и грибами
Ингредиенты:
Блины с курицей и грибами
Фото: klopotenko.com
130 г - мука
340 мл - молоко
2 шт. - яйцо
2 ст. л. подсолнечное масло
2 ст. л. - сахар
200 г - курица
150 г - шампиньоны
1 щепотка - острый перец
100 г - микс салатов
1 ст. л. - оливковое масло
По вкусу - соль, перец
Способ приготовления:
Приготовьте блины. Просейте муку, смешайте в миске яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте молоко небольшими порциями и еще раз перемешайте.
Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, вылейте половником тесто на сковороду и распределите его по всей поверхности. Выпекайте 1 минуту, затем переверните на другую сторону и выпекайте еще одну минуту. Готовы блины выложите на тарелку.
Посолите, поперчите куриное филе и обжарьте на сковородке с оливковым маслом до золотистой корочки. Порежьте на небольшие кусочки. Грибы порежьте дольками и также обжарьте на сковородке.
Сложите блин вчетверо, положите внутрь кусочки курицы, грибы и листья салата.
Панкейки с карамельным соусом
Ингредиенты:
Панкейки с карамельным соусом
Фото: klopotenko.com
1 стакан - молоко
1 стакан - мука
1 шт. - яйцо
1 ст.л. - сахар
50 г - сливочное масло
½ ч.л. - разрыхлитель для теста
150 мл - сливки (33% жирности)
150 г - сахар
1 щепотка - соль
Способ приготовления:
Взбейте яйцо с сахаром до получения густой однородной массы. Добавьте молоко, а затем вмешайте муку, растопленное сливочное масло и свекольный сок. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике (20 минут). Достаньте, добавьте в тесто разрыхлитель и перемешайте.
Вылейте половником достаточное для одного блина количество теста. Как только на поверхности блина появятся дырочки – переверните. Всего на обжаривание панкейка уходит 1-2 минуты с каждой стороны.
Приготовьте карамельный соус. Растопите сахар в сотейнике. В это же время подогрейте в отдельной емкости сливки. Нужно довести их практически до кипения. Когда сахар начнет приобретать коричневый цвет, начните добавлять сливки маленькой струйкой, постоянно помешивая. Добавьте щепотку соли и варите на медленном огне, пока соус не загустеет. Подавайте с панкейками.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом блинного торта с Nutella.
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