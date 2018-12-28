Как правильно приготовить оливье: диетолог указал на важный нюанс

Готовя традиционное новогоднее оливье, не стоит отказываться от майонеза. Классический рецепт этого салата предполагает его наличие.

Об этом в эфире ObozTV заявил диетолог Александр Кущ. Однако он подчеркнул, что майонез должен быть не промышленного приготовления, а ручного.

"В нем же довольно простые и понятные ингредиенты: масло, яйца, горчица, лимонный сок, цедра апельсина, соль, перец. Поэтому, имея ручной миксер или венчик, можно приготовить майонез за 10-15 минут и он будет на порядок менее калорийный", – пояснил Кущ.

Он напомнил, что в промышленный майонез кладут уксус. Кроме того, в нем присутствует огромное количество различных опасных для здоровья консервантов.

"И я считаю, что все это разделение майонезов на легкие, тяжелые – это неправильно. Майонез – это или майонез, или не майонез", – подытожил диетолог.

Оливье

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