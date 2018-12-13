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''Изысканный вкус'': известный кулинар поделился рецептом крем-супа с луком-пореем

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом крем-супа с луком-пореем Вишисуаз.

"Если вам нравятся крем-супы, то этот точно займет достойное место в вашей книге рецептов. Нежная консистенция и изысканный вкус этого французского блюда не оставят вас равнодушными", написал кулинар в личном блоге.

Ингредиенты:

''Изысканный вкус'': известный кулинар поделился рецептом крем-супа с луком-пореем

Способ приготовления:

Почистьте и мелко порежьте репчатый лук и лук-порей. Обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока он не станет мягким. Добавьте по вкусу соль, перец и щепотку зерен фенхеля.

Далее порежьте небольшими кубиками картофель. Залейте водой, добавьте обжаренный лук и отварите до его готовности на среднем огне.

Добавьте в кастрюлю сливки и перебейте блендером для однородного состояния. Если суп окажется для вас слишком густым, добавьте еще немного сливок или воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом грибного крем-супа.

Персона
Евгений Клопотенко
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