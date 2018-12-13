''Изысканный вкус'': известный кулинар поделился рецептом крем-супа с луком-пореем

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом крем-супа с луком-пореем Вишисуаз.
"Если вам нравятся крем-супы, то этот точно займет достойное место в вашей книге рецептов. Нежная консистенция и изысканный вкус этого французского блюда не оставят вас равнодушными", — написал кулинар в личном блоге.
Ингредиенты:
600 г — картофель
200 г — лук репчатый
200 г — лук-порей
20 г — сливочное масло
100 мл — сливки (30 % жирности)
1 щепотка — зерна фенхеля
По вкусу — соль и перец
Способ приготовления:
Почистьте и мелко порежьте репчатый лук и лук-порей. Обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока он не станет мягким. Добавьте по вкусу соль, перец и щепотку зерен фенхеля.
Далее порежьте небольшими кубиками картофель. Залейте водой, добавьте обжаренный лук и отварите до его готовности на среднем огне.
Добавьте в кастрюлю сливки и перебейте блендером для однородного состояния. Если суп окажется для вас слишком густым, добавьте еще немного сливок или воды.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом грибного крем-супа.