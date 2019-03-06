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/Блоги - Кухня

Ирина Коротич
Ирина Коротич
Журналист, блогерВсе статьи автора

Идеальные блины: рецепт

7.8т

Первое. Рецептов блинов есть бесчисленное количество. (Это пока не записывайте, это так, теоретическое вступление.) И столь же великое множество нюансов в их изготовлении. Беглый гугл обеспечит вас вариантами блинов на молоке, простокваше, сыворотке и кефире, с яйцами и без, с дрожжами сухими, живыми или без оных вообще. Дрожжи мы сразу отметаем. Я специализируюсь на тоненьких-тоненьких, ажурных, с кружевными дырочками и тающим хрустящим краем. Если вас именно такие интересуют - поехали дальше.

Из всех вариантов "жидкой основы" я выбрала молоко. Тут должно быть научное обоснование того, почему именно так, но его не будет. Моя бабушка делала умопомрачительные блины на кефире. Я делаю ровно такие же (все мои родственники подтвердят идентичность вида и вкуса) на молоке. Так что давайте не усложнять. Берем молоко и идем дальше.

Пункт второй. Пропорции.

Было время, когда я не умела жарить блины. И доходила до белого каления, читая в рецептах "добавьте муки до консистенции жидкой сметаны". В этот момент мне хотелось взять ведро жидкой сметаны и вылить на голову автору рецепта. Так что никаких "добавьте до". Только точный расчет и внятные рекомендации.

Вот сейчас записывайте.

На один стакан молока - одно яйцо - полстакана муки.

Надо больше блинов - увеличиваем соответственно, помня главное: муки всегда вполовину меньше, чем молока. И одно яйцо на стакан жидкости. Это очень просто.

Кстати, если я делаю большую порцию, больше четырех стаканов, я добавляю одно дополнительное яйцо на всю порцию сверху. Но это уже детали. Главное вы помните: стакан - яйцо - полстакана.

Что у нас дальше?

Дальше мы берем в одну руку молоко, яйца и муку, в другую - миксер или блендер. Можно все делать вручную, но вы замахаетесь. Бытовая кухонная техника сделает приготовление теста для блинов двухминутным делом. Молоко с яйцами - вжжжух! Потом муку туда засыпаем и снова вжжжжух! И приступаем к третьему.

Третье. Секретные ингредиенты. Их тоже три. И как минимум два из них либо сделают ваши блины идеальными, либо все испортят. Так что внимание. В уже взболтанное тесто мы добавляем сахар. Не на глаз, не как бог на душу положит, а как я велю. А я велю - на каждый стакан молока (я ж не знаю, сколько их у вас) - одна чайная ложка БЕЗ ВЕРХА! Нам не нужны сладкие блины. Нам нужны блины под любую начинку. И вкусные сами по себе. Так что - одна чайная ложка без верха. Положили? Хорошо. Теперь второй секретный ингредиент - соль. Солим мы тоже не как попало, а следуя правилу: одна хорошая щепотка соли на один стакан молока. Да, вот прямо так и делаем: стоим и вбрасываем щепотки соли по количеству стаканов жидкости.

И, наконец, третье - масло. Вот тут, простите, будет на глаз. Можно плеснуть немного растительного - подсолнечного или, вы не поверите, даже оливкового. Можно влить растопленного сливочного - с ним блины получатся более масляные. В общем, плещем масло - и еще раз блендером-миксером вжжжух. Всё, тесто готово.

Четвертое. Сам процесс.

Главное в процессе - сковородка. Вы, конечно, слышали о том, что блины надо жарить на большой, тяжелой и непременно чугунной сковороде? Ну так забаньте тех, кто вам такое советовал. Прямо сейчас пойдите и забаньте, а потом продолжим. Чугунная сковорода не принесет вам ничего, кроме растянутого запястья. Мир не стоит на месте, и представление о блинных сковородках претерпело существенные изменения со времен наших бабушек. Современные блинные сковороды - легкие, плоские, с низким бортиком. Это главные требования. Круто, если у вашей изрядное дно, обеспечивающее равномерный прогрев. Но честно - я много лет пользовалась самыми дешевыми, копеечными икейскими - с неизменно идеальным результатом. Сейчас у меня вайнеровские, с керамическим покрытием, мне очень нравятся.

Кстати, множественное число тут не случайно. Стратегический минимум блинных сковородок в доме - две штуки. Ибо жарить блины на одной - долго, медленно и скучно. В мирной жизни я оперирую двумя, это позволяет сократить процесс вдвое и при этом не слишком быстро двигаться. Когда у меня что-то "военное", на три литра молока и более, я достаю третью сковороду для ускорения. Несколько раз работала на четырех одновременно, но при таком темпе я не успеваю в процессе выпивать с друзьями. Однако, повторю, две вы потянете легко, даже если вы в блинном деле новичок.

И теперь самое важное правило в жарке блинов. Сковорода должна быть раскалена. Даже не так - РАСКАЛЕНА, прямо капслоком. Именно недостаточно прогретая сковорода обеспечит вам прилипший порванный блин.

Можете для начала мазнуть по ней силиконовым веничком, обмокнутым в масло. Керамическое покрытие, сразу скажу, этого не требует.

А потом льем тесто на раскаленную сковороду, льем на центр и вращаем сковороду, чтоб оно равномерно растеклось. Тесто у нас достаточно жидкое, оно это сделает легко. Чуть больше половины половника на сковороду будет в самый раз, чтобы блинчики получились тоненькими. Огонь под сковородой - сильный, почти максимальный. Как только краешек позолотился - аккуратно обводим его лопаточкой, поддеваем и переворачиваем. И тут же делаем то же самое на второй сковороде.

В общем, сами видите, ничего сложного. Я на литровую порцию трачу 20 минут, начиная от момента открытия холодильника.

Пойду теперь блины пожарю.

Чмоке всем в этом чате.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Ирина КоротичИрина Коротич
Тема
Масленица
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ирины Коротич
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