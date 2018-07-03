Дарую всім власний рецепт смакоти. Хіт сезону вже кілька років. Називається "Мммм...Амням ням...А що вже немає?"

Велику цибулю очищаємо від шкірки і акуратно(!) ріжемо на кільця товщиною від одного до 1,5 сантиметра. Кожну таку "пластинку" мажемо майонезом з обох боків і солимо і перчимо по майонезу. Тоді сіль і приправи не обсипаються.

Звичайно, в ідеалі цибулю краще замочувати в оцті чи лимонній кислоті. Так "по науці". Але тоді спеції не "тримаються". Та і з майонезом смачніше, тим більше що його треба небагато - реально капнути і розмазати.))) "Нелюбителі майонезу" можуть замінити його оцтом. Я пробував, але смак не той)))

Акуратно складаємо стосиками в мисочку і залишаємо на годинку-дві.

Тим часом розпалюємо мангал і готуємо вугілля. На відкритому вогні готувати не можна! Тільки вугілля.

Складаємо просочені пластинки на решітку для гриля. Важливо: кільця цибулі мають дещо конусну форму, тож складаємо ширшою стороною вгору, ніби "чашечки". Тоді цибулька не втратить сік і прянощі.

Далі на кожне кілечко-пластинку кладемо кавалочок жиру, який залишається після запікання качки, чи курки, чи свининки (в піддоні завжди залишається цей смачний жир із прянощами. То я його не виливаю, а зберігаю в баночці в холодильнику. Якщо жиру немає, то беріть смалець, але додайте часнику і перцю. Краще все таки збережений жир. Так смачніше.

Коли вугілля готове, ставимо решітку-гриль із цибулевими кільцями в майонезі і жиром зверху.

Цибулька потроху печеться і просякується майонезом, оцтом, який є в майонезі і жиром-смальцем.

Зайвий жир і майонез стікає і скапує на вугілля. То не страшно. Так має бути. Цибулька із своєю міцною структурою "не візьме" лишнього і ожиріння вам не страшне.

Важливо, щоб цибуля не підгорала! Жар не повинен бути сильним.

Цибуля стає золотистою, жир розтоплюється і стікає через кільця цибулі вниз.

Потім перевертаємо і допікаємо цибулю з іншої сторони. Знову перевертаємо. Слідкуємо, щоб не підгорала!

Пахощі неймовірні.

Коли цибулька вже доходить, знімаємо верхню решітку, яка тримала цибулю (більше перевертати не будемо, тож вона не потрібна), і кладемо на кожний кружочок печеної цибульки пластиночку сиру.

Сир розтікається і допікається разом з цибулькою.

Цибулька не палена, а пропечена, м‘яка, соковита, прозора, глибокого бурштинового кольору.

Це складно. Треба слідкувати за температурою. Але якщо трошки десь потемніє - то не страшно (то темніє і навіть чорніє(!) майонез). Смак від цього навіть краще. То я просто в цій справі перфекціоніст. Воно дуже естетично виглядає.

Знімати кільця краще виделкою, обережно піддіваючи і підважуючи зі всіх сторін, щоб не поламати пластинки. Так і викладати на плоску тарілку.

Страва готова!

Важливо - відігнати від цибулі гостей і близьких, які будуть хапати і жерти делікатес, і вам не дістанеться.

Ця страва заміняє всі шашлики, грилі, картоплі і т.д., і зжирається миттєво, скільки б не приготували.

Мінус - ви будете приречені готувати цю страву на всіх збіговиськах завжди.