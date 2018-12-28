''Гастрономическое наслаждение'': Седокова поделилась рецептом цыпленка с мандариновой сальсой

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась рецептом цыпленка с мандариновой сальсой.

"А что будет у вас на праздничном столе? Я думаю, что уже пора начать задумываться, ведь время — без трех дней 31 декабря. Из примет мы помним, что свинина, раки, омары и черепахи в запретном списке. У меня есть идеи. Сохраняйте рецепт цыпленка с мандариновой сальсой", — написала певица на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Цыпленок с мандариновой сальсой Фото: annaupgraded

1 шт. - цыпленок

мандарины

1/4 чашки - мелкорубленный лук (красный)

1/2 чашки - измельченный орех пекан

2 ст. л. - кинза, орегано

По вкусу - соль, перец Читайте: ''Для ценителей мяса'': рецепт шашлыка из говядины на Новый год

Способ приготовления:

Смешайте банку консервированных или парочку свежих мандаринов с измельченным орехом пекан, мелкорубленным луком и добавьте рубленой кинзы или орегано.

Далее на оливковом масле обжарьте цыпленка. Влейте сок из мандаринов и тушите 4-6 минут, пока мясо не станет ярко-розовым.

Выложите цыпленка на тарелку, добавьте сальсу и украсьте мандариновыми дольками.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая вокалистка знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра", а также обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова поделилась рецептом сладких блюд и напитка из мандаринов.