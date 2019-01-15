''Это вкусно'': известный кулинар поделился оригинальным рецептом мяса по-французски

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом мяса по-французски.

"Мясо по-французски — именно то блюдо, подход к которому мне бы хотелось изменить. Я считаю, что в том виде, в котором оно сейчас существует, это настоящая боль для отечественной кулинарии. Под огромным количеством лука, майонеза и жирного сыра мы прячем маленький кусочек мяса и запекаем его. Кроме сомнительных вкусовых качеств это блюдо наносит сокрушительный удар по нашей поджелудочной железе. Я нашел очень простой способ изменить этот рецепт", — рассказал повар в своем блоге (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

Мясо по-французски Фото: klopotenko.com

300 г - свиной биток

50 г - сыр бри

1 ст. л. - подсолнечное масло

300 г - лук

100 г - сахар

10 мл - яблочный уксус

1-2 ст.л. - вода

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Способ приготовления:

Нарежьте тонкие битки свинины, застелите их пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон.

Почистьте лук от шелухи и сделайте луковый конфитюр. Затем застелите противень пергаментом, выложите битки и отправьте на 10 минут в разогретую духовку до 180 градусов.

Нарежьте тонкими слайсами сыр бри и выложите его на мясо. Сверху выложите немного лукового конфитюра и еще раз поставьте в духовку на 10 минут.

Проверяйте готовность мяса, разрезав его. Оно должно быть без красных прожилок и не пересушенным.

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