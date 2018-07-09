Для здоровья, фигуры и настроения: топ-3 простых рецептов для пикника

Лето - пора активного отдыха на природе и, конечно же, пикников. Приготовить вкусное блюдо на костре - довольно нелегкая задача, на первых взгляд, однако если речь не идет о шашлыках, то ситуация обстоит несколько иначе.

Существуют легкие рецепты блюд для пикника, с которыми справится даже хозяйка-новичок. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать простые рецепты для пикника, которые порадуют вас и вашу компанию во время отдыха, а также не отнимут много времени.

Куриный шашлык за полчаса (простой рецепт)

Большинство любителей отдыха на природе не представляют пикник без шашлыка, однако, как правило, это блюдо довольно нелегко готовить. Сперва нужно выбрать рецепт маринада для шашлыка, потом ждать долгое время, пока мясо пропитается, да и если речь идет о свинине или телятине - на приготовление может уйти много времени. Легкий рецепт куриного шашлыка позволит вам сэкономить время и силы во время готовки.

Ингредиенты:

2 килограмма куриной грудки;

3 луковицы;

По одному лимону и помидору;

1 л минеральной воды (газированной);

0,5 стакана растительного масла;

Специи, зелень, соль по вкусу.

Курица режется на порционные кусочки и укладывается в посуду, в которой ей и предстоит мариноваться. Репчатый лук надо порезать кольцами, но не очень тонко. Из лимона выдавливается сок.

Все ингредиенты добавляются в мясо, тщательно перемешиваются. И заключительный аккорд - все заливается минеральной водой. Газированная вода позволяет сделать курятину мягкой и нежной буквально за полчаса, к тому же маринад для мяса на минералке помогает существенно ускорить процесс жарки.

В маринаде курица должна лежать минимум полчаса. После того, как пройдет необходимое количество времени, нарежьте помидоры кольцами и готовьте мясо на костре вместе с луком и помидором.

Рыба на мангале: диетический рецепт

Для тех, кто следит за своей фигурой, но не очень любит курицу, отлично для пикника подойдет диетический рецепт рыбы на мангале. Выбирайте для блюда нежирные сорта рыбы, такие как треска, карп и другие виды белой рыбы. Для тех, кто любит красную рыбу - отлично подойдет форель или горбуша.

Ингредиенты:

4 тушки рыбы или несколько порционных кусков;

2 ст. л. оливкового масла;

цедра и сок 1 лимона;

соль специи и зелень (майоран) по вкусу.

Под проточной водой очистить рыбу от чешуи (при помощи тупой стороны ножа), выпотрошить и тщательно промыть. Если вы выбрали кусочки или филе рыбы - тогда сразу переходите к приготовлению маринада.

Маринад для рыбы на гриле

Чтобы сделать маринад, смешай майоран, оливковое масло, сок и цедру лимона, чеснок, соль, перец. Залейте приготовленным маринадом рыбу и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Готовить рыбу на гриле около 15-20 минут, периодически поливая маринадом. Подавать с овощами, посыпав рубленой зеленью.

Кабачки и другие овощи на мангале: легкий рецепт за 15 минут

Безусловно, никакой пикник не может обойтись без овощных гарниров или закусок. На природе лучше всего приготовить сезонные овощи на мангале - это вкусно, быстро и полезно.

Популярное и одно из самых легких в приготовлении овощных блюд для пикника - кабачки на мангале, к ним также можно добавить баклажаны, помидоры, цукини, болгарский перец и лук.

Овощи необходимо помыть, нарезать кольцами кабачки, лук, баклажаны и помидоры и пластинками перец.

Затем стоит немного промариновать их: для этого смешайте немного оливкового масла, соль, перец, любимые специи (отлично подойдут тимьян, майоран, орегано, базилик и прочие). Также отличная идея - добавить в рецепт маринада для овощей на мангале лимонный сок, бальзамический уксус или соевый соус.

Овощи положите в глубокую миску, залейте все маринадом и дайте постоять 15-30 минут.

Затем разложите кабачки и другие овощи на решетку для жарки и готовьте на огне около 15-20 минут (в зависимости от размера кусков).

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