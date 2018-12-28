''Для ценителей мяса'': рецепт шашлыка из говядины от Лилии Ребрик

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась рецептом шашлыка из говядины.

"Сегодня блюдо для ценителей мяса. Но я буду вам рассказывать не о нем. Фишка в соусе в восточном стиле, который подается к шашлыку", — рассказала ведущая на своей странице в Instagram.

Для начала звезда предложила взять говядину, нанизать на шпажки и сделать шашлык: либо на гриле, или в микроволновой (если есть такая программа), или в духовке.

Шашлык из говядины Фото: liliia.rebrik

Чтобы сделать соус, нужно: перебить в чаше блендера тертый имбирь, перец чили, зелень кинзы, чеснок, сок лайма и оливковое масло.

Фото: liliia.rebrik

Фото: liliia.rebrik

Фото: liliia.rebrik

После этого добавить соль по вкусу, и мелко нарезанные томаты. Подавать шашлык нужно вместе с соусом.

Фото: liliia.rebrik

Фото: liliia.rebrik

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