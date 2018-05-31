Для тех, кто следит за фигурой: звездный кулинар рассказала рецепт овощного блюда

Популярный украинский кулинар, победительница популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмик Гаспарян поделилась авторским рецептом блюда итальянской кухни, который сможет приготовить любая хозяйка (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Асмик рассказала, как приготовить овощные равиоли под соусом маринара. Блюдо подойдет для тех, кто следит за фигурой, а также не употребляет мяса. Пошаговым рецептом она поделилась с читателями издания OBOZREVATEL.

"Я немного изменила традиционный рецепт равиоли - вместо теста использую кабачки. А поскольку равиоли - блюдо итальянской кухни, я готовлю к нему также соус маринара. Вы убедитесь, блюдо легко и быстро готовить, так что справиться с задачей может каждый", - поделилась Гаспарян.

Асмик Гаспарян Пресс-служба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молодые кабачки 2 шт.

Молодая морковь 2 шт.

Молодой репчатый лук 1 шт.

Помидоры 3 шт.

Шпинат 100 г

Стебель сельдерея 1 шт.

Чеснок 4 зубчика

Рикотта 250 г

Моцарелла 100 г

Белое сухое вино 250 мл

Лимон 1 шт.

Масло 60 мл

Свежий базилик 7 веточек

Лавровый лист 1 шт.

Сушеный орегано 3 г

Соль 12 г

Черный молотый перец 8 г.

Рецепт приготовления:

Нарежьте кабачки тонкими слайсами и замаринуйте в смеси масла, лимонного сока, соли и перца в течение 5 минут.

Приготовьте начинку: положите в сковороду с маслом измельченный чеснок и шпинат, посолите и поперчите, протушите 2 минуты. Затем добавьте рикотту и измельченные листья базилика, перемешайте.

Сформируйте кабачковые равиоли: выложите крест-накрест по два слайса кабачка, а на них – по 1 столовой ложке начинки. Заверните начинку, переверните сформированы равиоли швом вниз.

Приготовьте соус маринара: положите в сковороду с маслом нарезанный кубиком лук, натертую морковь, измельченный чеснок и слайсы сельдерея. Посолите, поперчите, обжарьте в течение 5 минут. Добавьте измельченные томаты без кожицы, сушеный орегано, лавровый лист и белое сухое вино. Тушите до загустения в течение 20 минут.

Затем добавьте измельченные листья базилика, перемешайте, достаньте лавровый лист и перебейте массу блендером до однородности.

Налейте 10 столовых ложек соуса на дно стеклянной формы и равномерно распределите. Сверху выложите швом вниз кабачковые равиоли, посыпьте тертой моцареллой. Запекайте при температуре 200°С в течение 15 минут.

Посыпьте измельченными листьями базилика. Подавайте с соусом.

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