"Вкуснятина!" Украинская певица показала необычный десерт для худеющих

Диетический и легкий десерт из яиц, сливок и сахара предоставила известная украинская певица и журналистка Ирена Карпа.

Отдыхая на берегах Испании, в Каталонии, певица попробовала десерт, который ей особенно понравился - сrеma catalana , и поделилась им с подписчиками на персональной страничке в Instagram.

"Crеma catalana - двоюродная сестра французского крем-брюле. Каталонка соответственно. Яйца и сливки, сожженный в хруста сахар, в этом случае с крепким алкоголем и не в катастрофическом количестве", - описывает блюдо Карпа.

Кстати, крема каталана выходит не сладкой, и подойдет даже тем, кто не очень любит десерты.

Ингредиенты (на шесть порций):

- молоко (сливки) 1 л.;

- сахар 150 г.;

- картофельный крахмал 25 г.;

- яичный желток 7 штук;

- лимонная цедра 1 штука (по желанию);

- палочки корицы 1 штука (по желанию).

Поставить на огонь кастрюлю с молоком (один стакан молока оставить), сахаром (4 столовые ложки), цедрой и корицей. Довести до кипения.

В другой емкости развести крахмал холодным молоком, добавить желтки, все хорошо перемешать.

В горячее молоко добавлять тонкой струйкой желтковую смесь. Поставить на огонь. Постоянно помешивая, сварить крем, не доводя до кипения.

Разлить крем в креманки, либо неглубокие тарелки, и остудить.

Посыпать сахаром. Чтобы получить хрустящую карамельную корочку, сахар прижигается раскаленным диском.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о нестандартном рецепте десерта от звездного кондитера.