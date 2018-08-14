"Вкуснятина!" Украинская певица показала необычный десерт для худеющих

Диетический и легкий десерт из яиц, сливок и сахара предоставила известная украинская певица и журналистка Ирена Карпа.
Отдыхая на берегах Испании, в Каталонии, певица попробовала десерт, который ей особенно понравился - сrеma catalana , и поделилась им с подписчиками на персональной страничке в Instagram.
"Crеma catalana - двоюродная сестра французского крем-брюле. Каталонка соответственно. Яйца и сливки, сожженный в хруста сахар, в этом случае с крепким алкоголем и не в катастрофическом количестве", - описывает блюдо Карпа.
Кстати, крема каталана выходит не сладкой, и подойдет даже тем, кто не очень любит десерты.
Ингредиенты (на шесть порций):
- молоко (сливки) 1 л.;
- сахар 150 г.;
- картофельный крахмал 25 г.;
- яичный желток 7 штук;
- лимонная цедра 1 штука (по желанию);
- палочки корицы 1 штука (по желанию).
Поставить на огонь кастрюлю с молоком (один стакан молока оставить), сахаром (4 столовые ложки), цедрой и корицей. Довести до кипения.
В другой емкости развести крахмал холодным молоком, добавить желтки, все хорошо перемешать.
В горячее молоко добавлять тонкой струйкой желтковую смесь. Поставить на огонь. Постоянно помешивая, сварить крем, не доводя до кипения.
Разлить крем в креманки, либо неглубокие тарелки, и остудить.
Посыпать сахаром. Чтобы получить хрустящую карамельную корочку, сахар прижигается раскаленным диском.
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