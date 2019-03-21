Что приготовить весной: рецепт легкого салата

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками.
Так, стоит переключиться на здоровую альтернативу. OBOZREVATEL расскажет, как приготовить овощной салат с копченым лососем.
Ингредиенты:
Овощной салат с копченым лососем
Фото: anews.com
1-2 шт. свежих огурцов
1 шт. свеклы
100 г копченого лосося
пучок салатных листьев
горсть помидоров черри
спаржа
Для заправки:
2-3 ст.л. оливкового масла
1 ч.л. лимонного сока
1 ст.л. горчицы с зернами
соль, перец
Способ приготовления:
Все овощи хорошо помойте. Помидоры и огурцы нарежьте. Листья салата замочите на полчаса в холодной воде, затем обсушите.
Предварительно отваренную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Спаржу положите в кипящую воду на 2 минуты. Затем поставьте в ледяную воду, после чего обсушите.
Порвите листья салата и выложите на тарелку. Сверху равномерно распределите подготовленные овощи и ломтики лосося. Полейте салат заправкой и подавайте.
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