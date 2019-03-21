Что приготовить весной: рецепт легкого салата

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками.

Так, стоит переключиться на здоровую альтернативу. OBOZREVATEL расскажет, как приготовить овощной салат с копченым лососем.

Ингредиенты:

Овощной салат с копченым лососем Фото: anews.com

1-2 шт. свежих огурцов

1 шт. свеклы

100 г копченого лосося

пучок салатных листьев

горсть помидоров черри

спаржа

Для заправки:

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. горчицы с зернами

соль, перец Читайте: Как быстро и вкусно приготовить салат "Нежность": лучший рецепт

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помойте. Помидоры и огурцы нарежьте. Листья салата замочите на полчаса в холодной воде, затем обсушите.

Предварительно отваренную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Спаржу положите в кипящую воду на 2 минуты. Затем поставьте в ледяную воду, после чего обсушите.

Порвите листья салата и выложите на тарелку. Сверху равномерно распределите подготовленные овощи и ломтики лосося. Полейте салат заправкой и подавайте.

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