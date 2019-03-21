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/Кухня

Что приготовить весной: рецепт легкого салата

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С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками.

Так, стоит переключиться на здоровую альтернативу. OBOZREVATEL расскажет, как приготовить овощной салат с копченым лососем.

Ингредиенты:

Что приготовить весной: рецепт легкого салата

Овощной салат с копченым лососем

Фото: anews.com

  • 1-2 шт. свежих огурцов

  • 1 шт. свеклы

  • 100 г копченого лосося

  • пучок салатных листьев

  • горсть помидоров черри

  • спаржа

Для заправки:

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помойте. Помидоры и огурцы нарежьте. Листья салата замочите на полчаса в холодной воде, затем обсушите.

Предварительно отваренную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Спаржу положите в кипящую воду на 2 минуты. Затем поставьте в ледяную воду, после чего обсушите.

Порвите листья салата и выложите на тарелку. Сверху равномерно распределите подготовленные овощи и ломтики лосося. Полейте салат заправкой и подавайте.

Еще больше простых и полезных рецептов весенних салатов смотрите тут.

РанееOBOZREVATEL собрал топ-3 рецепта салатов, которые не только легкие в приготовлении, а и полезные, диетические и вкусные.

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