Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

Стремительность современной жизни, загруженность на работе порой не позволяют хозяйкам уделить достаточно времени на приготовление семейного ужина.
Поэтому кулинарный YouTube-канал "Кухня наизнанку" поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного ужина (видео смотрите ниже).
Макаронны тушенные в сковороде
Ингредиенты:
Макаронны тушенные в сковороде
Фото: скриншот с видео
200 г макарон
300 мл воды (кипятка)
1 шт. лука
1 шт. моркови
3 зубчика чеснока
20 г сливочного масла
2 ст.л. подсолнечного масла
по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
Обжарьте на сливочном масле лук. Затем добавьте к нему мелко нарезанную морковь и измельченный чеснок. Все перемешайте и продолжайте обжаривать.
Далее высыпьте к овощам пачку макарон. Все ингредиенты перемешайте, посолите и поперчите по-вкусу. Влейте кипяток, накройте крышкой и тушите до готовности.
Индейка с гречкой и овощами
Ингредиенты:
Индейка с гречкой и овощами
Фото: скриншот с видео
220 г гречневой крупы
500 г индейки
1 ст.л. приправы из овощей
2 ст.л. оливкового масла
250 г смеси из замороженных овощей
500 мл воды
по вкусу соль
Способ приготовления:
Возьмите порезанную на небольшие куски индейку, посолите и добавьте приправы из овощей. Далее полейте оливковым маслом, перемешайте и отложите мясо.
Промойте гречку и выложите вдоль противня. Сверху выложите индейку и смесь из замороженных овощей. Полейте все это водой и поставьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Запеченная картошка с куриным филе
Ингредиенты:
Запеченная картошка с куриным филе
Фото: скриншот с видео
500 г куриного филе
800 г картофеля
1 шт. моркови
1 шт. лука
1 шт. перца сладкого
1/2 ч.л. сцепий для курицы
2 ст.л. оливкового масла
по вкусу соль
Способ приготовления:
Нарежьте картофель дольками среднего размера. После чего равномерным тонким слоем выложите на противень. Далее выложите мелко нарезанный лук, полейте оливковым маслом и посолите.
Возьмите куриное филе, посолите, добавьте специй и выложите сверху на нарезанный картофель. Следующим слоем добавьте перец. Поставьте в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кулинарный YouTube-канал Tastemade поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного завтрака.
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