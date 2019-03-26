Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

Стремительность современной жизни, загруженность на работе порой не позволяют хозяйкам уделить достаточно времени на приготовление семейного ужина.

Поэтому кулинарный YouTube-канал "Кухня наизнанку" поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного ужина (видео смотрите ниже).

Макаронны тушенные в сковороде

Ингредиенты:

Макаронны тушенные в сковороде Фото: скриншот с видео

200 г макарон

300 мл воды (кипятка)

1 шт. лука

1 шт. моркови

3 зубчика чеснока

20 г сливочного масла

2 ст.л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Обжарьте на сливочном масле лук. Затем добавьте к нему мелко нарезанную морковь и измельченный чеснок. Все перемешайте и продолжайте обжаривать.

Далее высыпьте к овощам пачку макарон. Все ингредиенты перемешайте, посолите и поперчите по-вкусу. Влейте кипяток, накройте крышкой и тушите до готовности.

Индейка с гречкой и овощами

Ингредиенты:

Индейка с гречкой и овощами Фото: скриншот с видео

220 г гречневой крупы

500 г индейки

1 ст.л. приправы из овощей

2 ст.л. оливкового масла

250 г смеси из замороженных овощей

500 мл воды

по вкусу соль

Способ приготовления:

Возьмите порезанную на небольшие куски индейку, посолите и добавьте приправы из овощей. Далее полейте оливковым маслом, перемешайте и отложите мясо.

Промойте гречку и выложите вдоль противня. Сверху выложите индейку и смесь из замороженных овощей. Полейте все это водой и поставьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Запеченная картошка с куриным филе

Ингредиенты:

Запеченная картошка с куриным филе Фото: скриншот с видео

500 г куриного филе

800 г картофеля

1 шт. моркови

1 шт. лука

1 шт. перца сладкого

1/2 ч.л. сцепий для курицы

2 ст.л. оливкового масла

по вкусу соль

Способ приготовления:

Нарежьте картофель дольками среднего размера. После чего равномерным тонким слоем выложите на противень. Далее выложите мелко нарезанный лук, полейте оливковым маслом и посолите.

Возьмите куриное филе, посолите, добавьте специй и выложите сверху на нарезанный картофель. Следующим слоем добавьте перец. Поставьте в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов блюд вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кулинарный YouTube-канал Tastemade поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного завтрака.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.