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/Кухня

Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

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Стремительность современной жизни, загруженность на работе порой не позволяют хозяйкам уделить достаточно времени на приготовление семейного ужина.

Поэтому кулинарный YouTube-канал "Кухня наизнанку" поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного ужина (видео смотрите ниже).

Макаронны тушенные в сковороде

Ингредиенты:

Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

Макаронны тушенные в сковороде

Фото: скриншот с видео

  • 200 г макарон

  • 300 мл воды (кипятка)

  • 1 шт. лука

  • 1 шт. моркови

  • 3 зубчика чеснока

  • 20 г сливочного масла

  • 2 ст.л. подсолнечного масла

  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Обжарьте на сливочном масле лук. Затем добавьте к нему мелко нарезанную морковь и измельченный чеснок. Все перемешайте и продолжайте обжаривать.

Далее высыпьте к овощам пачку макарон. Все ингредиенты перемешайте, посолите и поперчите по-вкусу. Влейте кипяток, накройте крышкой и тушите до готовности.

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Индейка с гречкой и овощами

Ингредиенты:

Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

Индейка с гречкой и овощами

Фото: скриншот с видео

  • 220 г гречневой крупы

  • 500 г индейки

  • 1 ст.л. приправы из овощей

  • 2 ст.л. оливкового масла

  • 250 г смеси из замороженных овощей

  • 500 мл воды

  • по вкусу соль

Способ приготовления:

Возьмите порезанную на небольшие куски индейку, посолите и добавьте приправы из овощей. Далее полейте оливковым маслом, перемешайте и отложите мясо.

Промойте гречку и выложите вдоль противня. Сверху выложите индейку и смесь из замороженных овощей. Полейте все это водой и поставьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Запеченная картошка с куриным филе

Ингредиенты:

Что приготовить на ужин быстро и вкусно: топ-3 рецепта блюд

Запеченная картошка с куриным филе

Фото: скриншот с видео

  • 500 г куриного филе

  • 800 г картофеля

  • 1 шт. моркови

  • 1 шт. лука

  • 1 шт. перца сладкого

  • 1/2 ч.л. сцепий для курицы

  • 2 ст.л. оливкового масла

  • по вкусу соль

Способ приготовления:

Нарежьте картофель дольками среднего размера. После чего равномерным тонким слоем выложите на противень. Далее выложите мелко нарезанный лук, полейте оливковым маслом и посолите.

Возьмите куриное филе, посолите, добавьте специй и выложите сверху на нарезанный картофель. Следующим слоем добавьте перец. Поставьте в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов блюд вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кулинарный YouTube-канал Tastemade поделился топ-3 рецептами быстрого и вкусного завтрака.

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