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Что приготовить на Святвечер: 12 постных блюд

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Православные всего мира 6 января отмечают Сочельник или Святой вечер. Согласно традициям, на стол нужно подавать 12 постных блюд. Их количество соответствует каждому месяцу года, и оно равно числу апостолов Христа.

OBOZREVATEL предлагает рецепты меню для всей семьи, чтобы соблюсти важные рождественские обычаи.

Кутья – это одно из 12 обязательных блюд на столе, с него начинают трапезу в Святой вечер.

Кутья

Кутья

mom-story.com

Ингредиенты:

  • 2 ст. ложки очищенной пшеницы

  • 200 г мака

  • 200 г грецких орехов

  • 150 г изюма (можно добавить кураги)

  • 3 ст. ложки меда

Способ приготовления:

Очищенные зерна пшеницы замочить на ночь в воде, на утро хорошо их промыть и положить в кастрюлю. Затем следует залить горячей водой и варить 20-30 минут. Чтобы пшеница была рассыпчатой, можно долить воды.

Готовую кашу остудить и смешать с одной столовой ложкой меда.

Мак залить кипятком. Также отдельно можно сделать то же самое с изюмом и курагой. Оставить на 30 минут в воде. Отцедить мак, добавить одну столовую ложку меда и перетереть его на блендере или в макитре. Немного поджарить орехи.

Пшеничную кашу смешать с маком, изюмом, курагой и орехами, добавив еще меда.

Узвар из сухофруктов

Узвар из сухофруктов

Узвар из сухофруктов

smachno.ua

Ингредиенты:

  • 100 г сушеных яблок

  • 100 г сушеных груш

  • 100 г чернослива

  • 50 г изюма

  • 3-4 ст. ложки меда

  • 5 л воды

Способ приготовления:

Сухофрукты помыть, залить водой и добавить мед. Всыпать в кастрюлю изюм, накрыть крышкой и варить на среднем огне в течение часа. Готовый узвар настоять на протяжении 3-4 часов, затем охладить и подать на стол.

Постный борщ

Постный борщ

Постный борщ

gastronom.ru

Ингредиенты:

  • 2 свеклы

  • 1 морковь

  • 2 картофелины

  • 1 луковица

  • 0,5 кочана капусты

  • 2 помидора

  • 2 ст. л. растительного масла

  • сахар, уксус по вкусу

  • 1 лавровый лист

  • 1 ст. л. соли

  • 2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.

В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.

Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.

Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться.

Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.

Чеснок добавить в борщ, снять с огня и сразу накрыть крышкой. Дать настояться 10 мин.

Винегрет с чесноком

Винегрет с чесноком

Винегрет с чесноком

vpuzo.com

Ингредиенты:

  • 4 картофелины, сваренных в мундире

  • 4 сваренных свеклы

  • 4 маринованных огурчика

  • 0,5 небольшой луковицы

  • веточка укропа, соль, черный перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Очистить свеклу и картофель, далее нужно порезать их кубиками, огурцы – кольцами, лук и чеснок – мелкими кубиками.

Затем перемешать овощи, добавить соль и перец, выложить в салатницу. Украсить салат веточкой укропа, посыпать кубиками чеснока.

Салат из капусты, моркови и яблок

Салат из капусты, моркови и яблок

Салат из капусты, моркови и яблок

moysup.ru

Ингредиенты:

  • 500 г капусты белокочанной

  • 1 морковь

  • 1-2 яблока

  • 1-2 лука зеленого

  • 0,25 пучка петрушки

  • 3 ст. ложки растительного масла

  • 2 ст. ложки виноградного или яблочного уксуса

  • 1 ст. ложка сахара

  • 0,5 ч. ложки соли

Способ приготовления:

Надо подготовить продукты для салата из капусты, моркови и яблок. Капусту нашинковать как можно тоньше. Посолить и перетереть руками до выделения сока, после чего оставить на 10-15 минут.

Очистить, вымыть и нарезать соломкой морковь и яблоки. Мелко нарезать петрушку и зеленый лук. Давшую сок капусту тщательно отжать, полить уксусом, растительным маслом и посыпать сахаром.

Затем смешать капусту с яблоком, морковью и зеленым луком. Украсить измельченной зеленью петрушки или ломтиками яблока.

Вареники с грибами

Вареники с грибами

Вареники с грибами

testosam.ru

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов

  • 1 луковица

  • 500 мл. растительного масла

  • 3 ст. ложки муки

  • зелень, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварить картофель и сделать пюре на воде, в которой варился картофель, посолить и поперчить.

Очистить и порезать лук, пассировать его на растительном масле. Укроп и петрушку мелко нарезать и вместе с половиной лука добавить в пюре.

Далее следует залить муку стаканом кипятка и хорошо перемешать. Если тесто пристает к рукам, надо добавить еще горсть муки. Скатать тесто колбаской, порезать и раскатать кружочки и на каждый выложить начинку, затем "защипнуть".

Опустить вареники в кипящую подсоленную воду. Варить приблизительно 5 минут. Лучше подавать с пассированным луком и зеленью.

Овощное рагу с перцем чили

Овощное рагу с перцем чили

Овощное рагу с перцем чили

lifehacker.ru

Ингредиенты:

  • 2 помидора

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 зеленый перец

  • 1 красный лук

  • 1 желтый перец

  • 1 чили

  • 350 г вареной или консервированной белой фасоли

  • оливковое масло холодного отжима —

    по вкусу

  • соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

Лук, перец и помидоры нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле в течение 7 минут.

Затем надо добавить фасоль, измельченный чеснок и чили, посолить и поперчить по вкусу и готовить еще 12-15 минут.

Голубцы с чечевицей

Голубцы с чечевицей

Голубцы с чечевицей

1001eda.com

Ингредиенты:

  • 1 головка краснокочанной капусты

  • 1 стакан риса

  • 300 г чечевицы

  • 250 г томатного соуса

  • 2 ст. ложки зеленых оливок

  • пучок петрушки, пучок зеленого лука

  • тмин, перец, соль

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Способ приготовления:

С капусты надо снять верхние листья, вырезать кочерыжку и варить до тех пор, пока они не станут мягкими. Затем охладить капусту и разделить на отдельные листья.

Рис отварить до рассыпчатости. Чечевицу отварить до готовности в слегка подсоленной воде. Все это смешать с мелко нарезанной петрушкой, посолить и поперчить по вкусу.

Из охлажденных капустных листьев вырезать твердые волокна. На каждый лист выложить по 2-3 ст. ложки приготовленного фарша, туго завернуть и перевязать зеленым луком.

Выложить голубцы в глубокую кастрюлю и полить томатным соусом, смешанным с 3/4 стакана теплой воды и тмином. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30 мин.

Жареная рыба с клюквой

Жареная рыба с клюквой

Жареная рыба с клюквой

hitaste.ru

Ингредиенты:

  • 1 кг карася

  • 600 грамм клюквы

  • 300 грамм меда

  • 1 стакан муки

  • 2 столовые ложки растительного масла

  • соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Очистить и выпотрошить рыбу. Обвалять в муке и жарить на подсолнечном масле.

Размять клюкву и отжать сок. Добавить в сок меда и упарить наполовину.

Выложенную на тарелку рыбу полить клюквенным соком.

Ассорти из солений

Ассорти из солений

Ассорти из солений

fryazino.rest/

Ингредиенты: соленые помидоры, огурцы, морковка, болгарский перец, квашенная капуста.

Способ приготовления: все смешать и подавать холодным.

Запеченные яблоки с изюмом и орехами

Запеченные яблоки с изюмом и орехами

Запеченные яблоки с изюмом и орехами

vkuso.ru

Ингредиенты:

  • 3 яблок

  • 100 г изюма

  • 30 г орехов кешью

  • 5 г корицы

  • 1 ч. ложка сахарной пудры

  • 40 г сахара

Способ приготовления:

Перемешать изюм, корицу и сахар. В яблоке удалить серцевину, но не разрезать его. Наполнить яблоко начинкой. Запекать 10-15 минут в микроволновке или духовке.

Во время приготовления яблок выделится яблочный сок. Его нужно прогреть вместе с добавленной корицей около 2-х минут - до загустения. Потом полить им яблоки, присыпать все сахарной пудрой и украсить орешками.

Постные дрожжевые оладьи

Постные дрожжевые оладьи

Постные дрожжевые оладьи

vkuso.ru

Ингредиенты:

  • 500 мл теплой воды

  • 1 ч. ложка сухих дрожжей

  • 3-4 ст. ложки сахара

  • 2 стакана муки

  • щепотка соли

Способ приготовления:

Для начала надо растворить в воде соль, сахар и дрожжи. Далее нужно постепенно добавить 2 стакана муки, при этом медленно и тщательно перемешивать тесто до консистенции сметаны. Оставить тесто подходить в теплом месте.

Выложить его ложкой на сковороду, разогретую и смазанную растительным маслом. Обжаривать оладьи несколько минут до румяной корочки. Можно кушать с медом или вареньем.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что после новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.

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РецептыРождествоРождественский пост
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