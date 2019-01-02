Что приготовить на Святвечер: 12 постных блюд

Православные всего мира 6 января отмечают Сочельник или Святой вечер. Согласно традициям, на стол нужно подавать 12 постных блюд. Их количество соответствует каждому месяцу года, и оно равно числу апостолов Христа.
OBOZREVATEL предлагает рецепты меню для всей семьи, чтобы соблюсти важные рождественские обычаи.
Кутья – это одно из 12 обязательных блюд на столе, с него начинают трапезу в Святой вечер.
Кутья
mom-story.com
Ингредиенты:
2 ст. ложки очищенной пшеницы
200 г мака
200 г грецких орехов
150 г изюма (можно добавить кураги)
3 ст. ложки меда
Способ приготовления:
Очищенные зерна пшеницы замочить на ночь в воде, на утро хорошо их промыть и положить в кастрюлю. Затем следует залить горячей водой и варить 20-30 минут. Чтобы пшеница была рассыпчатой, можно долить воды.
Готовую кашу остудить и смешать с одной столовой ложкой меда.
Мак залить кипятком. Также отдельно можно сделать то же самое с изюмом и курагой. Оставить на 30 минут в воде. Отцедить мак, добавить одну столовую ложку меда и перетереть его на блендере или в макитре. Немного поджарить орехи.
Пшеничную кашу смешать с маком, изюмом, курагой и орехами, добавив еще меда.
Узвар из сухофруктов
Узвар из сухофруктов
smachno.ua
Ингредиенты:
100 г сушеных яблок
100 г сушеных груш
100 г чернослива
50 г изюма
3-4 ст. ложки меда
5 л воды
Способ приготовления:
Сухофрукты помыть, залить водой и добавить мед. Всыпать в кастрюлю изюм, накрыть крышкой и варить на среднем огне в течение часа. Готовый узвар настоять на протяжении 3-4 часов, затем охладить и подать на стол.
Постный борщ
Постный борщ
gastronom.ru
Ингредиенты:
2 свеклы
1 морковь
2 картофелины
1 луковица
0,5 кочана капусты
2 помидора
2 ст. л. растительного масла
сахар, уксус по вкусу
1 лавровый лист
1 ст. л. соли
2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.
В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.
Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.
Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться.
Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.
Чеснок добавить в борщ, снять с огня и сразу накрыть крышкой. Дать настояться 10 мин.
Винегрет с чесноком
Винегрет с чесноком
vpuzo.com
Ингредиенты:
4 картофелины, сваренных в мундире
4 сваренных свеклы
4 маринованных огурчика
0,5 небольшой луковицы
веточка укропа, соль, черный перец (по вкусу)
Способ приготовления:
Очистить свеклу и картофель, далее нужно порезать их кубиками, огурцы – кольцами, лук и чеснок – мелкими кубиками.
Затем перемешать овощи, добавить соль и перец, выложить в салатницу. Украсить салат веточкой укропа, посыпать кубиками чеснока.
Салат из капусты, моркови и яблок
Салат из капусты, моркови и яблок
moysup.ru
Ингредиенты:
500 г капусты белокочанной
1 морковь
1-2 яблока
1-2 лука зеленого
0,25 пучка петрушки
3 ст. ложки растительного масла
2 ст. ложки виноградного или яблочного уксуса
1 ст. ложка сахара
0,5 ч. ложки соли
Способ приготовления:
Надо подготовить продукты для салата из капусты, моркови и яблок. Капусту нашинковать как можно тоньше. Посолить и перетереть руками до выделения сока, после чего оставить на 10-15 минут.
Очистить, вымыть и нарезать соломкой морковь и яблоки. Мелко нарезать петрушку и зеленый лук. Давшую сок капусту тщательно отжать, полить уксусом, растительным маслом и посыпать сахаром.
Затем смешать капусту с яблоком, морковью и зеленым луком. Украсить измельченной зеленью петрушки или ломтиками яблока.
Вареники с грибами
Вареники с грибами
testosam.ru
Ингредиенты:
400 г шампиньонов
1 луковица
500 мл. растительного масла
3 ст. ложки муки
зелень, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Отварить картофель и сделать пюре на воде, в которой варился картофель, посолить и поперчить.
Очистить и порезать лук, пассировать его на растительном масле. Укроп и петрушку мелко нарезать и вместе с половиной лука добавить в пюре.
Далее следует залить муку стаканом кипятка и хорошо перемешать. Если тесто пристает к рукам, надо добавить еще горсть муки. Скатать тесто колбаской, порезать и раскатать кружочки и на каждый выложить начинку, затем "защипнуть".
Опустить вареники в кипящую подсоленную воду. Варить приблизительно 5 минут. Лучше подавать с пассированным луком и зеленью.
Овощное рагу с перцем чили
Овощное рагу с перцем чили
lifehacker.ru
Ингредиенты:
2 помидора
1 зубчик чеснока
1 зеленый перец
1 красный лук
1 желтый перец
1 чили
350 г вареной или консервированной белой фасоли
оливковое масло холодного отжима —
по вкусу
соль и перец - по вкусу
Способ приготовления:
Лук, перец и помидоры нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле в течение 7 минут.
Затем надо добавить фасоль, измельченный чеснок и чили, посолить и поперчить по вкусу и готовить еще 12-15 минут.
Голубцы с чечевицей
Голубцы с чечевицей
1001eda.com
Ингредиенты:
1 головка краснокочанной капусты
1 стакан риса
300 г чечевицы
250 г томатного соуса
2 ст. ложки зеленых оливок
пучок петрушки, пучок зеленого лука
тмин, перец, соль
Способ приготовления:
С капусты надо снять верхние листья, вырезать кочерыжку и варить до тех пор, пока они не станут мягкими. Затем охладить капусту и разделить на отдельные листья.
Рис отварить до рассыпчатости. Чечевицу отварить до готовности в слегка подсоленной воде. Все это смешать с мелко нарезанной петрушкой, посолить и поперчить по вкусу.
Из охлажденных капустных листьев вырезать твердые волокна. На каждый лист выложить по 2-3 ст. ложки приготовленного фарша, туго завернуть и перевязать зеленым луком.
Выложить голубцы в глубокую кастрюлю и полить томатным соусом, смешанным с 3/4 стакана теплой воды и тмином. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30 мин.
Жареная рыба с клюквой
Жареная рыба с клюквой
hitaste.ru
Ингредиенты:
1 кг карася
600 грамм клюквы
300 грамм меда
1 стакан муки
2 столовые ложки растительного масла
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Очистить и выпотрошить рыбу. Обвалять в муке и жарить на подсолнечном масле.
Размять клюкву и отжать сок. Добавить в сок меда и упарить наполовину.
Выложенную на тарелку рыбу полить клюквенным соком.
Ассорти из солений
Ассорти из солений
fryazino.rest/
Ингредиенты: соленые помидоры, огурцы, морковка, болгарский перец, квашенная капуста.
Способ приготовления: все смешать и подавать холодным.
Запеченные яблоки с изюмом и орехами
Запеченные яблоки с изюмом и орехами
vkuso.ru
Ингредиенты:
3 яблок
100 г изюма
30 г орехов кешью
5 г корицы
1 ч. ложка сахарной пудры
40 г сахара
Способ приготовления:
Перемешать изюм, корицу и сахар. В яблоке удалить серцевину, но не разрезать его. Наполнить яблоко начинкой. Запекать 10-15 минут в микроволновке или духовке.
Во время приготовления яблок выделится яблочный сок. Его нужно прогреть вместе с добавленной корицей около 2-х минут - до загустения. Потом полить им яблоки, присыпать все сахарной пудрой и украсить орешками.
Постные дрожжевые оладьи
Постные дрожжевые оладьи
vkuso.ru
Ингредиенты:
500 мл теплой воды
1 ч. ложка сухих дрожжей
3-4 ст. ложки сахара
2 стакана муки
щепотка соли
Способ приготовления:
Для начала надо растворить в воде соль, сахар и дрожжи. Далее нужно постепенно добавить 2 стакана муки, при этом медленно и тщательно перемешивать тесто до консистенции сметаны. Оставить тесто подходить в теплом месте.
Выложить его ложкой на сковороду, разогретую и смазанную растительным маслом. Обжаривать оладьи несколько минут до румяной корочки. Можно кушать с медом или вареньем.
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