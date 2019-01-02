Что приготовить на Святвечер: 12 постных блюд

Православные всего мира 6 января отмечают Сочельник или Святой вечер. Согласно традициям, на стол нужно подавать 12 постных блюд. Их количество соответствует каждому месяцу года, и оно равно числу апостолов Христа.

OBOZREVATEL предлагает рецепты меню для всей семьи, чтобы соблюсти важные рождественские обычаи.

Кутья – это одно из 12 обязательных блюд на столе, с него начинают трапезу в Святой вечер.

Кутья mom-story.com

Ингредиенты:

2 ст. ложки очищенной пшеницы

200 г мака

200 г грецких орехов

150 г изюма (можно добавить кураги)

3 ст. ложки меда

Способ приготовления:

Очищенные зерна пшеницы замочить на ночь в воде, на утро хорошо их промыть и положить в кастрюлю. Затем следует залить горячей водой и варить 20-30 минут. Чтобы пшеница была рассыпчатой, можно долить воды.

Готовую кашу остудить и смешать с одной столовой ложкой меда.

Мак залить кипятком. Также отдельно можно сделать то же самое с изюмом и курагой. Оставить на 30 минут в воде. Отцедить мак, добавить одну столовую ложку меда и перетереть его на блендере или в макитре. Немного поджарить орехи.

Пшеничную кашу смешать с маком, изюмом, курагой и орехами, добавив еще меда.

Узвар из сухофруктов

Узвар из сухофруктов smachno.ua

Ингредиенты:

100 г сушеных яблок

100 г сушеных груш

100 г чернослива

50 г изюма

3-4 ст. ложки меда

5 л воды

Способ приготовления:

Сухофрукты помыть, залить водой и добавить мед. Всыпать в кастрюлю изюм, накрыть крышкой и варить на среднем огне в течение часа. Готовый узвар настоять на протяжении 3-4 часов, затем охладить и подать на стол.

Постный борщ

Постный борщ gastronom.ru

Ингредиенты:

2 свеклы

1 морковь

2 картофелины

1 луковица

0,5 кочана капусты

2 помидора

2 ст. л. растительного масла

сахар, уксус по вкусу

1 лавровый лист

1 ст. л. соли

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Свеклу, морковь, картофель и лук вымыть, очистить и нарезать тонкой соломкой. Капусту очистить от верхних листьев, ополоснуть и тонко нашинковать. Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. Чеснок очистить и раздавить.

В большой кастрюле вскипятить воду, слегка посолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь.

Тем временем разогреть в сковороде растительное масло, положить лук и морковь. Обжаривать, постоянно помешивая, 5 мин.

Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать, уменьшить огонь до минимума и тушить 10 мин. Оставшуюся свеклу сложить в миску, залить кипятком, добавить 1 ч. л. уксуса и дать настояться.

Добавить в сковороду с овощами помидоры, посолить, поперчить по вкусу, накрыть крышкой и тушить еще 20 мин. Переложить тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавить лавровый лист. Увеличить огонь, довести до кипения, аккуратно снять шумовкой пену.

Чеснок добавить в борщ, снять с огня и сразу накрыть крышкой. Дать настояться 10 мин.

Винегрет с чесноком

Винегрет с чесноком vpuzo.com

Ингредиенты:

4 картофелины, сваренных в мундире

4 сваренных свеклы

4 маринованных огурчика

0,5 небольшой луковицы

веточка укропа, соль, черный перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Очистить свеклу и картофель, далее нужно порезать их кубиками, огурцы – кольцами, лук и чеснок – мелкими кубиками.

Затем перемешать овощи, добавить соль и перец, выложить в салатницу. Украсить салат веточкой укропа, посыпать кубиками чеснока.

Салат из капусты, моркови и яблок

Салат из капусты, моркови и яблок moysup.ru

Ингредиенты:

500 г капусты белокочанной

1 морковь

1-2 яблока

1-2 лука зеленого

0,25 пучка петрушки

3 ст. ложки растительного масла

2 ст. ложки виноградного или яблочного уксуса

1 ст. ложка сахара

0,5 ч. ложки соли

Способ приготовления:

Надо подготовить продукты для салата из капусты, моркови и яблок. Капусту нашинковать как можно тоньше. Посолить и перетереть руками до выделения сока, после чего оставить на 10-15 минут.

Очистить, вымыть и нарезать соломкой морковь и яблоки. Мелко нарезать петрушку и зеленый лук. Давшую сок капусту тщательно отжать, полить уксусом, растительным маслом и посыпать сахаром.

Затем смешать капусту с яблоком, морковью и зеленым луком. Украсить измельченной зеленью петрушки или ломтиками яблока.

Вареники с грибами

Вареники с грибами testosam.ru

Ингредиенты:

400 г шампиньонов

1 луковица

500 мл. растительного масла

3 ст. ложки муки

зелень, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварить картофель и сделать пюре на воде, в которой варился картофель, посолить и поперчить.

Очистить и порезать лук, пассировать его на растительном масле. Укроп и петрушку мелко нарезать и вместе с половиной лука добавить в пюре.

Далее следует залить муку стаканом кипятка и хорошо перемешать. Если тесто пристает к рукам, надо добавить еще горсть муки. Скатать тесто колбаской, порезать и раскатать кружочки и на каждый выложить начинку, затем "защипнуть".

Опустить вареники в кипящую подсоленную воду. Варить приблизительно 5 минут. Лучше подавать с пассированным луком и зеленью.

Овощное рагу с перцем чили

Овощное рагу с перцем чили lifehacker.ru

Ингредиенты:

2 помидора

1 зубчик чеснока

1 зеленый перец

1 красный лук

1 желтый перец

1 чили

350 г вареной или консервированной белой фасоли

оливковое масло холодного отжима — по вкусу

соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

Лук, перец и помидоры нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле в течение 7 минут.

Затем надо добавить фасоль, измельченный чеснок и чили, посолить и поперчить по вкусу и готовить еще 12-15 минут.

Голубцы с чечевицей

Голубцы с чечевицей 1001eda.com

Ингредиенты:

1 головка краснокочанной капусты

1 стакан риса

300 г чечевицы

250 г томатного соуса

2 ст. ложки зеленых оливок

пучок петрушки, пучок зеленого лука

тмин, перец, соль

Способ приготовления:

С капусты надо снять верхние листья, вырезать кочерыжку и варить до тех пор, пока они не станут мягкими. Затем охладить капусту и разделить на отдельные листья.

Рис отварить до рассыпчатости. Чечевицу отварить до готовности в слегка подсоленной воде. Все это смешать с мелко нарезанной петрушкой, посолить и поперчить по вкусу.

Из охлажденных капустных листьев вырезать твердые волокна. На каждый лист выложить по 2-3 ст. ложки приготовленного фарша, туго завернуть и перевязать зеленым луком.

Выложить голубцы в глубокую кастрюлю и полить томатным соусом, смешанным с 3/4 стакана теплой воды и тмином. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов около 30 мин.

Жареная рыба с клюквой

Жареная рыба с клюквой hitaste.ru

Ингредиенты:

1 кг карася

600 грамм клюквы

300 грамм меда

1 стакан муки

2 столовые ложки растительного масла

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Очистить и выпотрошить рыбу. Обвалять в муке и жарить на подсолнечном масле.

Размять клюкву и отжать сок. Добавить в сок меда и упарить наполовину.

Выложенную на тарелку рыбу полить клюквенным соком.

Ассорти из солений

Ассорти из солений fryazino.rest/

Ингредиенты: соленые помидоры, огурцы, морковка, болгарский перец, квашенная капуста.

Способ приготовления: все смешать и подавать холодным.

Запеченные яблоки с изюмом и орехами

Запеченные яблоки с изюмом и орехами vkuso.ru

Ингредиенты:

3 яблок

100 г изюма

30 г орехов кешью

5 г корицы

1 ч. ложка сахарной пудры

40 г сахара

Способ приготовления:

Перемешать изюм, корицу и сахар. В яблоке удалить серцевину, но не разрезать его. Наполнить яблоко начинкой. Запекать 10-15 минут в микроволновке или духовке.

Во время приготовления яблок выделится яблочный сок. Его нужно прогреть вместе с добавленной корицей около 2-х минут - до загустения. Потом полить им яблоки, присыпать все сахарной пудрой и украсить орешками.

Постные дрожжевые оладьи

Постные дрожжевые оладьи vkuso.ru

Ингредиенты:

500 мл теплой воды

1 ч. ложка сухих дрожжей

3-4 ст. ложки сахара

2 стакана муки

щепотка соли

Способ приготовления:

Для начала надо растворить в воде соль, сахар и дрожжи. Далее нужно постепенно добавить 2 стакана муки, при этом медленно и тщательно перемешивать тесто до консистенции сметаны. Оставить тесто подходить в теплом месте.

Выложить его ложкой на сковороду, разогретую и смазанную растительным маслом. Обжаривать оладьи несколько минут до румяной корочки. Можно кушать с медом или вареньем.

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