''Быстро и вкусно'': известный кулинар поделился рецептом рождественского пудинга

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом рождественского пудинга.

"Мне нравится заимствовать рецепты праздничных блюд из разных кухонь мира. Особенно, если эти блюда очень вкусные и не вносят диссонанс в нашу кухню. На этот раз я решил приготовить британский рождественский пудинг. В нем все прекрасно и приготовить его не составит особого труда. Продукты вполне обычные, а вкус получается просто великолепным", — написал повар в своем блоге.

Ингредиенты:

Рождественский пудинг Фото: klopotenko.com

250 г - сухофрукты (курага, инжир, изюм)

100 г - сахар

100 г - масло сливочное

100 г - белые сухари

50-100 г - грецкие орехи

50 г - мука

2-3 шт. - яйцо

1 шт. - яблоко

1 шт. - апельсин

1-2 ст. л. - коньяк

1 ч. л. - корица

1 ст. л. - мед Читайте: ''Гастрономическое наслаждение'': Седокова поделилась рецептом цыпленка с мандариновой сальсой

Способ приготовления:

Распарьте сухофрукты кипятком в миске, затем нарежьте небольшими кусочками. Залейте их коньяком, добавьте сок, цедру апельсина, молотую корицу и перемешайте.

Далее взбейте яйца с сахаром и медом до однородного состояния. Растопите и остудите сливочное масло, перемешайте с сухофруктами и яичной массой. Добавьте орехи, тертое яблоко, крошку сухарей и также хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите массу в большую керамическую форму для запекания и поставьте ее на водяную баню (глубокий противень с водой) в духовку на 60-80 минут или до полного затвердения.

Готовый пудинг достаньте из духовки, охладите его и поместите в холодильник на ночь. При подаче посыпьте сахарной пудрой.

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