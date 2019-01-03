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''Быстро и вкусно'': известный кулинар поделился рецептом рождественского пудинга

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом рождественского пудинга.

"Мне нравится заимствовать рецепты праздничных блюд из разных кухонь мира. Особенно, если эти блюда очень вкусные и не вносят диссонанс в нашу кухню. На этот раз я решил приготовить британский рождественский пудинг. В нем все прекрасно и приготовить его не составит особого труда. Продукты вполне обычные, а вкус получается просто великолепным", — написал повар в своем блоге.

Ингредиенты:

''Быстро и вкусно'': известный кулинар поделился рецептом рождественского пудинга

Рождественский пудинг

Фото: klopotenko.com

Способ приготовления:

Распарьте сухофрукты кипятком в миске, затем нарежьте небольшими кусочками. Залейте их коньяком, добавьте сок, цедру апельсина, молотую корицу и перемешайте.

Далее взбейте яйца с сахаром и медом до однородного состояния. Растопите и остудите сливочное масло, перемешайте с сухофруктами и яичной массой. Добавьте орехи, тертое яблоко, крошку сухарей и также хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите массу в большую керамическую форму для запекания и поставьте ее на водяную баню (глубокий противень с водой) в духовку на 60-80 минут или до полного затвердения.

Готовый пудинг достаньте из духовки, охладите его и поместите в холодильник на ночь. При подаче посыпьте сахарной пудрой.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом торта с арахисом в шоколадной глазури.

Персона
Евгений Клопотенко
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