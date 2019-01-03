''Быстро и вкусно'': известный кулинар поделился рецептом рождественского пудинга

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом рождественского пудинга.
"Мне нравится заимствовать рецепты праздничных блюд из разных кухонь мира. Особенно, если эти блюда очень вкусные и не вносят диссонанс в нашу кухню. На этот раз я решил приготовить британский рождественский пудинг. В нем все прекрасно и приготовить его не составит особого труда. Продукты вполне обычные, а вкус получается просто великолепным", — написал повар в своем блоге.
Ингредиенты:
Рождественский пудинг
Фото: klopotenko.com
250 г - сухофрукты (курага, инжир, изюм)
100 г - сахар
100 г - масло сливочное
100 г - белые сухари
50-100 г - грецкие орехи
50 г - мука
2-3 шт. - яйцо
1 шт. - яблоко
1 шт. - апельсин
1-2 ст. л. - коньяк
1 ч. л. - корица
1 ст. л. - мед
Способ приготовления:
Распарьте сухофрукты кипятком в миске, затем нарежьте небольшими кусочками. Залейте их коньяком, добавьте сок, цедру апельсина, молотую корицу и перемешайте.
Далее взбейте яйца с сахаром и медом до однородного состояния. Растопите и остудите сливочное масло, перемешайте с сухофруктами и яичной массой. Добавьте орехи, тертое яблоко, крошку сухарей и также хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите массу в большую керамическую форму для запекания и поставьте ее на водяную баню (глубокий противень с водой) в духовку на 60-80 минут или до полного затвердения.
Готовый пудинг достаньте из духовки, охладите его и поместите в холодильник на ночь. При подаче посыпьте сахарной пудрой.
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