Быстро и полезно: Седокова поделилась диетическим рецептом сырников

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась рецептом вкусных сырников.
О том, как приготовить блюдо так, чтобы оно было диетическим, певица рассказала на своей странице в Instagram.
"Сейчас будет вкусно. Сейчас будут сырники, которые идеально подходят для ПП, КБЖУ на 100 грамм всего: 158.53/15.77/9.45/1.7", — написала Седокова.
Ингредиенты:
творог 0% - 180 г
яйцо - 1 шт.
рисовая мука - 1 ст. л.
ванилин - по вкусу
Способ приготовления:
Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо и перемешайте все до однородной массы. Добавьте муку и из полученного теста слепите сырники.
Обжарьте их на маленьком огне по 5-7 минут с двух сторон до золотистой корочки. Готовые сырники переложите в тарелку и украсьте ягодами.
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