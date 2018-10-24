Быстро и полезно: Седокова поделилась диетическим рецептом сырников

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась рецептом вкусных сырников.

О том, как приготовить блюдо так, чтобы оно было диетическим, певица рассказала на своей странице в Instagram.

"Сейчас будет вкусно. Сейчас будут сырники, которые идеально подходят для ПП, КБЖУ на 100 грамм всего: 158.53/15.77/9.45/1.7", — написала Седокова.

Ингредиенты:

творог 0% - 180 г

яйцо - 1 шт.

рисовая мука - 1 ст. л.

ванилин - по вкусу

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Способ приготовления:

Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйцо и перемешайте все до однородной массы. Добавьте муку и из полученного теста слепите сырники.

Обжарьте их на маленьком огне по 5-7 минут с двух сторон до золотистой корочки. Готовые сырники переложите в тарелку и украсьте ягодами.

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