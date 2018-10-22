''Борьба с углеводами'': Седокова поделилась простым и полезным рецептом

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, поделилась рецептом вкусной и полезной яичницы. Она предлагает запечь яйца в авокадо.

На приготовление блюда понадобиться всего 25 минут. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Рубрика правильное питание или борьба с углеводами продолжается. И сегодня я предлагаю приготовить элементарное блюдо, которое зарядит нас энергией. 3 продукта, 5 минут готовки, 20 минут запекания. Я говорю о яичнице в авокадо", - пишет Седокова.

Для приготовления блюда понадобиться: спелое авокадо – 1 шт, яйцо – 2 шт, помидоры черри, соль, перец – по вкусу.

"Разогреваем духовку до 200 градусов. Разрезаем авокадо пополам, вынимаем косточку и по 2 столовых ложки мякоти из каждой половинки. Заливаем яйцо в половинки авокадо, добавляем помидоры, соль и перец по вкусу и украшаем зеленью. Ставим в духовку на 20 минут, и все готово", - написала певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская ведущая Леся Никитюк поделилась уникальным рецептом похудения.