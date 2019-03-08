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/Кухня

Блинный торт: детальный рецепт лакомства на Масленицу

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Настал пятый день Масленицы, который также называется Тещины вечера, а этозначит, что нужно приготовить что-то особенное.

По традициям, раньше зятья угощали блинчиками мам своих будущих жен. Чтобы мужчины не отставали в готовке, а семья была довольна, OBOZREVATEL расскажет, как приготовить блинный торт.

Блинный торт

Блинный торт: детальный рецепт лакомства на Масленицу

Foodman.club

Ингредиенты

  • Молоко – 500 мл;

  • Мука – 150-170 г;

  • Сметана жирная – 200 г;

  • Сгущенное молоко – 200 г;

  • Яйца – 4 штуки;

  • Растительное масло – 3-4 столовые ложки;

  • Сахар – 3-4 столовые ложки;

  • Теплая вода – 2-3 столовые ложки;

  • Сливочное масло;

  • Соль ¼ чайной ложки;

  • Какао – по желанию 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

Молоко и яйца смешать в миске. Всыпать просеянную муку, сахар и соль. Тщательно перемешать до образования консистенции, как у сметаны. Добавить подсолнечное масло.

Выпекать блинчики с каждой стороны до образования золотистой корочки, складывать стопкой, чтобы остыли.

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Для начинки

Смешать в миске сгущенку и сметану. Смазать кремом каждый блинчик, не забыть про самый верхний. После того, как все будет готово, поставить в холодильник.

При желании, перед подачей нанести сверху шоколадный мусс или джем. Можно также нанести ягодки для украшения.

Блинный торт: детальный рецепт лакомства на Масленицу

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Еще больше рецептов диетических блюд вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная певица Анна Седокова рассказала о любимых начинках для блинчиков на Масленицу.

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Тема
Масленица
Место
Украина
Тег
рецепт
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