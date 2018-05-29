"Беспроигрышный вариант": звездный повар поделилась уникальным рецептом

Известный украинский кулинар, победительница популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмик Гаспарян поделилась уникальным рецептом блюда кавказской кухни (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Асмик рассказала, как приготовить мясное праздничное блюдо таким образом, чтобы максимально приятно удивить своих гостей. К тому же, баранья нога в тесте считается весьма нечастыми элементами нашего стола. Пошаговым рецептом она поделилась с читателями издания OBOZREVATEL.

"Этот рецепт я придумала вместе с двумя известными поварами. Он является беспроигрышным, вы вспомните мои слова, когда поставите блюдо на стол", - заинтриговала Гаспарян.

Асмик Гаспарян Пресс-служба

Ингридиенты:

Баранья нога (задняя) 2,5 кг

Бараньи почки 500 г

Мука 610 г

Яйца 3 шт.

Сыр пармезан 100 г

Шампиньоны 7 шт.

Сливочное масло 100 г

Масло 40 мл

Уксус (9%) 5 мл

Зеленый лук 3 стебля

Петрушка 3 веточки

Чеснок 2 зубчика

Соль 32 г

Черный молотый перец 9 г

Сушеный майоран 9 г

Вода 150 мл

Пошаговый рецепт приготовления бараньей ноги в тесте:

Приготовьте тесто: яйца взбейте до легкой пены, и, продолжая взбивать, добавьте холодную кипяченую воду, уксус, соль и муку. Замесите, раскатайте тесто в пласт толщиной 5 миллиметров. Посыпьте его мукой, натрите сверху холодное сливочное масло и снова присыпьте мукой.

Сложите тесто конвертом, заверните в пленку и положите в холодильник на 1 час. Затем снимите пленку и снова раскатайте тесто в пласт, сложите конвертом и еще раз раскатайте. Повторите 8 раз.

Подготовьте баранью ногу: отделите кость от мяса, начиная с верхнего толстого края ноги, и отрежьте ее по нижнему суставу. Срежьте с мяса пленки и натрите его смесью сушеного майорана, соли и черного молотого перца. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

Приготовьте начинку: разрежьте почки пополам, вырежьте мочеточники и обжарьте на масле в течение одной минуты. Затем переложите в сито и остудите на кубиках льда.

Обжарьте на масле измельченные шампиньоны, чеснок, петрушку и зеленый лук. Добавьте тертый пармезан, поджаренные почки, соль и черный молотый перец, перемешайте.

Выложите начинку внутрь замаринованной ноги, обвяжите кулинарной нитью. Положите мясо на электрогриль и обжарьте в течение 10 минут с обеих сторон.

Разделите слоеное тесто на 2 части и раскатайте каждую в пласт 30х30 сантиметров. Выложите один пласт на противень с пергаментом, сверху положите ногу и срежьте остатки теста по контуру ноги, отступив от нее 2 сантиметра.

На втором пласте сделайте вертикальные надрезы длиной 3 сантиметра, на расстоянии 2 сантиметров друг от друга в шахматном порядке. Выложите сетку из теста на мясо, срежьте остатки теста и защипните края.

Смажьте поверхность взбитым яйцом. Запекайте 30 минут при температуре 180⁰С, затем уменьшите температуру до 150⁰С и продолжите запекание еще на 1,5 часа.

Подавайте фаршированную баранью ногу в тесте с овощами гриль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмик Гаспарян поделилась эксклюзивным рецептом блюда восточной кухни по названием "Ханум с бараниной и тыквой".