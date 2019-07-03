Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, взбудоражила сеть пикантным фото.
Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где видны голые ягодицы и обнаженная грудь. Модель вызвала огромный ажиотаж в сети. Всего за час фото набрало более шестисот тысяч лайков.
Отметим, всего на модель подписано более 23 миллионов пользователей Instagram.
"Отличный вид", "Принцесса","Горячо" – написали поклонники.
Instagram@emrata
Instagram@emrata
Instagram@emrata
OBOZREVATEL предлагает другие откровенные фото звезды:
Instagram@emrata
Instagram@emrata
Instagram@emrata
Instagram@emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски посетила модный показ в откровенном платье, которое еле сдерживало ее грудь.
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