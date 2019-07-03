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Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, взбудоражила сеть пикантным фото.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где видны голые ягодицы и обнаженная грудь. Модель вызвала огромный ажиотаж в сети. Всего за час фото набрало более шестисот тысяч лайков.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Отметим, всего на модель подписано более 23 миллионов пользователей Instagram.

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"Отличный вид", "Принцесса","Горячо" – написали поклонники.

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

OBOZREVATEL предлагает другие откровенные фото звезды:

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

Ратаковски полностью разделась в сети: пикантное фото

Instagram@emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски посетила модный показ в откровенном платье, которое еле сдерживало ее грудь.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
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