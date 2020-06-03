Раскрыты вредные привычки членов королевской семьи

Кристина Долматова Lady 22:28, 3.06.2020 Обновлено: 22:47, 3.06.2020

Каждому известно, что идеальных людей не существует и многие имеют вредные привычки. И даже члены королевской семьи.

О том, чем "грешат" Елизавета II, принц Уильям и другие королевские особи, рассказало издание SM NEWS.

Принц Гарри и принц Уильям

Бывший шеф-повар королевской семьи рассказал, что Уильям и Гарри обожают есть гамбургеры, картофель фри и пиццу. О фастфуде братья узнали от принцессы Дианы, которая любила устраивать "вредные" ужины для своих детей.

Принц Гарри и принц Уильям

Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл раньше признавалась поклонникам, что грызет ногти и много ругается. А также заявляла о желании избавиться от этих вредных привычек.

Меган Маркл
Фото: time.com

Елизавета II

Как отмечают инсайдеры, королева Великобритании Елизавета II обожает есть картофель фри и копченую рыбу на завтрак, обед и ужин.

Елизавета II

Герцогиня Корнуольская Камилла

Супруга принца Чарльза, 72-летняя Камилла долгое время имела пристрастие к сигаретам. Однако в возрасте 53 лет женщина отказалась от вредной привычки и стала активно заниматься йогой.

Принц Чарльз и его супруга Камилла
Фото: time.com

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