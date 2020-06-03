Раскрыты вредные привычки членов королевской семьи

Каждому известно, что идеальных людей не существует и многие имеют вредные привычки. И даже члены королевской семьи.
О том, чем "грешат" Елизавета II, принц Уильям и другие королевские особи – рассказало издание SM NEWS.
Принц Гарри и принц Уильям
Бывший шеф-повар королевской семьи рассказал, что Уильям и Гарри обожают есть гамбургеры, картофель фри и пиццу. О фастфуде братья узнали от принцессы Дианы, которая любила устраивать "вредные" ужины для своих детей.
Принц Гарри и принц Уильям
Меган Маркл
Супруга принца Гарри Меган Маркл раньше признавалась поклонникам, что грызет ногти и много ругается. А также заявляла о желании избавиться от этих вредных привычек.
Меган Маркл
Фото: time.com
Елизавета II
Как отмечают инсайдеры, королева Великобритании Елизавета II обожает есть картофель фри и копченую рыбу на завтрак, обед и ужин.
Елизавета II
Герцогиня Корнуольская Камилла
Супруга принца Чарльза, 72-летняя Камилла долгое время имела пристрастие к сигаретам. Однако в возрасте 53 лет женщина отказалась от вредной привычки и стала активно заниматься йогой.
Принц Чарльз и его супруга Камилла
Фото: time.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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