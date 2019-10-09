"Я знаю свои плюсы": звезда "Квартала" с глубоким декольте раскрыла секрет красоты

Актриса студии "95 Квартал", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук рассказала, что секретом красоты является счастье.
В этом она призналась порталу iod.media в интервью, сноски из которого опубликовала на своей странице в Instagram, проиллюстрировав фотографией, на которой позирует с глубоким декольте возле обнаженного мужчины.
Уточняется, что Марта не нравилась себе в студенческими годы и страдала от комплексов, которые пыталась скрыть с помощью большого количества бижутерии и косметики. В какой-то момент звезда выяснила, что человек красивый, когда является счастливым.
Марта Адамчук раскрыла секрет красоты
instagram/marta_adamchuk
"Я решила, что теперь буду работать над внутренним состоянием. Для этого нужно спросить себя: "Почему ты себе не нравишься? В чем причина?" На самом деле, каждый из нас знает ответ. Просто боится себе признаться. К счастью, мне встретились люди, которые помогают разобраться в себе. Я меняюсь, у меня сияют глаза: сама замечаю это на фото, об этом говорят другие люди", – отметила Марта.
Марта Адамчук раньше страдала от комплексов
instagram/marta_adamchuk
По словам Адамчук, если женщина светится изнутри, ее недостатки будут незаметными для окружающих. Сейчас звезда работает над собой, но были моменты, когда она фотографировалась в определенном ракурсе или стеснялась выйти на улицу без макияжа.
Марта Адамчук
instagram/marta_adamchuk
"Приняла я себя полностью? Нет. Но теперь знаю свои "плюсы". Мне нравится моя осанка, спина, мои скулы. Это то, что я пытаюсь подчеркнуть. И это не самолюбование, а умение адекватно оценивать себя. Я вижу в себе и хорошее, и то, над чем еще нужно поработать. Прежде всего, ты должен быть ухоженным. Следить за духовным и физическим здоровьем", – резюмировала Марта.
Ми з дівчатами з @zhenskiykvartal_official поділитися сокровенним для порталу iod.media: . “У студентські роки Марта не надто собі подобалася. Комплекси дівчина намагалася приховати за допомогою великої кількості біжутерії та косметики. Але "маскування" так і не дало бажаної впевненості. Тому певної миті артистка підійшла до питання інакше - і в процесі з'ясувала, що людина гарна, коли вона щаслива. - Я вирішила, що тепер буду працювати над внутрішнім станом. Для цього потрібно запитати себе: "Чому ти собі не подобаєшся? У чому причина?" Насправді, кожен із нас знає відповіді. Просто боїться собі в цьому зізнатися. На щастя, мені зустрілися люди, які допомогають розібратися в собі. Я змінююсь, у мене сяють очі: сама помічаю це на фото, про це говорять інші люди. На мій погляд, жінка красива, коли вона щаслива. Якщо людина світиться зсередини, її недоліки будуть непомітними для оточення. Зараз я працюю над собою і намагаюся не висувати світу претензії: "Чому всі такі красиві, а я - ні?" На превеликий жаль, всі ми перебуваємо в протесті з природою, тому що вважаємо себе розумнішими, ніж вона. Були моменти, коли я фотографувалася тільки у певному ракурсі або соромилася вийти без макіяжу. Чи прийняла я себе повністю? Ні. Але тепер знаю свої "плюси". Мені подобається моя постава, спина, мої вилиці. Це те, що я намагаюся підкреслити. І це не самозамилування, а вміння адекватно оцінювати себе. Я бачу в собі і хороше, і те, над чим ще потрібно попрацювати. Насамперед, ти маєш бути доглянутим. Стежити за духовним і фізичним здоров'ям. “
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук взволновала поклонников откровенным фото, на котором позировала с обнаженными плечами, а за кадром осталось загадкой, есть ли на ней что-то из одежды.
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