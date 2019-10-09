"Я знаю свои плюсы": звезда "Квартала" с глубоким декольте раскрыла секрет красоты

Актриса студии "95 Квартал", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук рассказала, что секретом красоты является счастье.

В этом она призналась порталу iod.media в интервью, сноски из которого опубликовала на своей странице в Instagram, проиллюстрировав фотографией, на которой позирует с глубоким декольте возле обнаженного мужчины.

Уточняется, что Марта не нравилась себе в студенческими годы и страдала от комплексов, которые пыталась скрыть с помощью большого количества бижутерии и косметики. В какой-то момент звезда выяснила, что человек красивый, когда является счастливым.

Марта Адамчук раскрыла секрет красоты instagram/marta_adamchuk

"Я решила, что теперь буду работать над внутренним состоянием. Для этого нужно спросить себя: "Почему ты себе не нравишься? В чем причина?" На самом деле, каждый из нас знает ответ. Просто боится себе признаться. К счастью, мне встретились люди, которые помогают разобраться в себе. Я меняюсь, у меня сияют глаза: сама замечаю это на фото, об этом говорят другие люди", – отметила Марта.

Марта Адамчук раньше страдала от комплексов instagram/marta_adamchuk

По словам Адамчук, если женщина светится изнутри, ее недостатки будут незаметными для окружающих. Сейчас звезда работает над собой, но были моменты, когда она фотографировалась в определенном ракурсе или стеснялась выйти на улицу без макияжа.

Марта Адамчук instagram/marta_adamchuk

"Приняла я себя полностью? Нет. Но теперь знаю свои "плюсы". Мне нравится моя осанка, спина, мои скулы. Это то, что я пытаюсь подчеркнуть. И это не самолюбование, а умение адекватно оценивать себя. Я вижу в себе и хорошее, и то, над чем еще нужно поработать. Прежде всего, ты должен быть ухоженным. Следить за духовным и физическим здоровьем", – резюмировала Марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук взволновала поклонников откровенным фото, на котором позировала с обнаженными плечами, а за кадром осталось загадкой, есть ли на ней что-то из одежды.

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