"Я дарю миру секс!" На украинском ТВ устроили откровенный показ мод

На проекте "Топ-модель по-украински" "Нового канала" устроили откровенный показ мод.

Как рассказала пресс-служба телеканала, на бекстейдже показа царило волнение. Кто-то из участниц стыдливо кутался в плед, кто-то – горделиво поправлял кружева перед зеркалом.

"Сегодня я дарю миру секс! Одежды на мне, конечно, поменьше, чем в повседневной жизни. Но, во-первых, я не стесняюсь своего тела, а, во-вторых, люблю кружевное белье. Так что в восторге от идеи показа. Вообще, почти у всех участниц есть недостатки в фигуре — у кого-то ноги толстоваты, у кого-то бедра широковаты. Всем нужно работать над собой", — заявила 19-летняя Настя Леухина из Харькова.

Показ на "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

Показ на "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

Показ на "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

Участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

Для большинства девушек выход в белье на подиум был в новинку. А вот 25-летней Юле Биньковской из Луцка к такому не привыкать.

Участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

Участница "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

Участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба "Нового канала"

"Я несколько раз ездила работать моделью-фрилансером в Китай. И уже работала на показах а-ля Victoria's Secret. Как только в Америке выходила оригинальная коллекция, в Китае делали свою, фейковую. У моделей тоже были крылышки и красивое белье. Просто не то. Но зрителям все равно очень нравилось!" — рассказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эксклюзивном интервью ведущая проекта Алла Костромичева рассказала о подводных камнях "гламурной жизни" и сложностях работы модели.

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