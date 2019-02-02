Птичьи перья на шее: королева Нидерландов блеснула эффектным образом

Королева Нидерландов Максима вышла в свет в эффектном наряде, который украсила массивным ожерельем.
Как сообщает Daily Mail, первая леди страны стала почетной гостьей открытия выставки "Basquiat – Художник и его нью-йоркская сцена в Музее Шунка".
Королева Максима
На мероприятие Максима пришла в бордовом платье, шляпе в тон с большими полями, бежевых туфлях-лодочках. Завершили образ деревянное ожерелье в виде птичьих перьев и массивные серьги.
Макияж королевы был легким и натуральным. Она прибыла на мероприятие без мужа, короля Виллема-Александра. На выставке Максима получила букет свежих цветов.
Королева Максима
Королева Максима
Как сообщал OBOZREVATEL, во время официальной поездки королевской семьи Нидерландов в Великобританию премьер-министр Тереза Мэй сделала странный выпад в сторону королевы Елизаветы ІІ.
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