Тема взаимоотношений двух полов – актуальна всегда, но с приходом весны её актуальность возрастает в разы!

В эту пору года, из-за естественного (а не глобального) потепления, люди, независимо от пола, начинают всё более активно вести себя на "личном фронте". Но для того, чтобы события на нём закипели, каждой из сторон необходимо сделать первый шаг. В нашей культуре принято считать, что в процессе знакомства первый шаг всегда должен делать мужчина (и, если честно, я с этим согласен). Но поскольку многие представительницы прекрасного пола привыкли страдать от своего вечного одиночества молча, то не лишним будет рассказать, на чём прокалываются они, встретив парня, который им понравился. Конечно, самые элементарные проколы вовремя первого знакомства случится могут с каждым, но, чтобы свести к минимуму такой вариант развития событий, достаточно не допускать несколько ключевых ошибок, которые свойственны многим из нас при первом личном контакте с противоположным полом. Для начала перечислю три основных ошибки, которые допускают мужчины:

1) Робкое поведение.

Если нет инициативы с мужской стороны, то в нашей культурной среде, в подавляющем большинстве случаев, знакомство срывается. Мы не в Штатах, где девушка может сама подойти к тебе, предложить вместе погулять, выпить, а потом поехать к ней – и со стороны такое поведение будет казаться абсолютно естественным. Но подавляющее большинство наших девушек, будут ждать первого шага от мужчины. Поэтому парни, если вам понравилась девушка, подходите сразу, в первые десять секунд после первого визуального контакта, и самое главное, учитесь вести себя при этом раскованно – спокойно, легко и непринуждённо. Нет печальней картины чем, когда нормальный мужчина, подходя к девушке, вдруг начинает лепетать что-то невнятное, забывая своё имя и жалостливо прося составить ему компанию. Сейчас полно тренингов успешности и курсов по актёрскому мастерству, где можно отточить свои коммуникативные навыки. Ведь робость – это чаще всего свидетельство либо отсутствия навыков общения, либо тщательно скрываемый комплекс неполноценности. Поэтому если вы считаете, что у вас есть непреодолимые комплексы, психотравмы, или какие-то ещё психологические барьеры, не позволяющие вам, смело, подойти к понравившейся женщине, в этом случае, наберитесь храбрости хотя бы на то, чтобы обратиться за помощью к психологу.

2) Желание казаться милым и приятным.

Многие мужчины, увы, не понимают, что для того, чтобы перейти в режим комфортного общения, для начала необходимо вызвать у девушки интерес к своей персоне. А вызвать такой интерес можно лишь ведя себя уверенно, и при этом, давая понять, что ты ценишь себя не меньше, чем её. Такой парень, знакомясь сразу начинает засыпать девушку комплиментами, этим вознося её на пьедестал (абсолютно не зная, что она на самом деле из себя представляет) и напрочь забывая о самоуважении. Он показывает, что готов стелиться перед ней, спешно выполняя любую её просьбу, просто потому что он "хороший". Ирония состоит в том, что если эта девушка действительно красива, то около неё каждый день может виться десяток таких, приятных в общении парней, которые с первых минут преданно смотрят в её глаза, говоря комплименты и, вроде как очень завуалированно, пытаются вызвать у неё, таким нехитрым способом, сексуальный интерес к себе. Но проблема в том, что такая девушка уже за версту видит этих "кавалеров", которые ничего кроме чувства скуки у неё не вызывают, и заранее просчитывая все их мужские манёвры, имеет в запасе целый арсенал приёмов, которые помогают ей в несколько секунд, или минут, отшить такого ухажёра. В самом лучшем случае, она станет воспринимать его, просто как доброго знакомого. Но не как мужчину!

3) Излишняя экспрессия.

Противоположным примером неудачного знакомства является слишком напористое поведение мужчины, который, то ли пытаясь таким образом скрыть свою неуверенность в себе, то ли показать свою оригинальность в сочетании с плохим воспитанием, сразу начинают вести себя нарочито самоуверенно и развязно, так демонстрируя "брутальность" и "мужественность".

Такая форма агрессивного общения, в подавляющем большинстве случаев, не вызывает у девушек ничего, кроме испуга, и желания поскорее прекратить любые контакты с таким человеком.

А теперь пару слов про три основных женских прокола в общении с мужчинами:

1) Резкое поведение в ответ.

Даже тем мужчинам, которые вызывают у них симпатию и интерес, некоторые девушки всем своим видом и поведением демонстрируют с первых минут знакомства: "Я сильная и независимая". Женская самостоятельность – это конечно хорошо. Но если её демонстрация начинается сразу с агрессивных словесных выпадов, когда нет необходимости защищаться, то такая девушка явно не учитывает особенности мужского восприятия. Поскольку агрессия, это элемент поведения, в первую очередь, присущий мужскому полу, наблюдая его, парень невольно, на уровне своих эмоций, начинает видеть в такой подруге не "милую, капризную стервозу", а ещё одного представителя своего же пола. А потому девушкам, практикующим такую манеру общения нечего удивляться, что парни очень быстро теряют к ним всякий интерес и ищут себе более дружелюбную пассию.

2) Известный миф о мужчинах.

Многие девушки, после успешного знакомства с понравившимся им парнем, не могут развить эти отношения из-за собственной веры в один всем известный миф. А состоит он в том, что мужчину, якобы, можно долго держать возле себя, на коротком поводке, только лишь своей красотой и демонстративным равнодушием. Да, некоторые мужчины, с травмированной психикой в сфере близких отношений, действительно всю жизнь любят только тех женщин, которые не любит их. Они всё время страдают и стремятся доказать объекту своей любви, что он её действительно достоин. Демонстрируя таким образом своё ущербное поведение, эти мужчины раз за разом ищут не любовь, а возможность пережить новые "романтические" мучения, получая извращённое удовольствие, благодаря латентному мазохизму. Но тут возникает резонный вопрос ко всем женщина: "А нужен ли вам такой мужчина рядом?"

Если нет, то запомните простую вещь: мы мужчины, несмотря на ваши женские чары (сексуальная власть), тоже видим ваши "трюки" направленные на манипулирование нами.

А потому не удивляйтесь, когда раз за разом показывая нам "своё безразличие", вы в один прекрасный день оказываетесь на замене. Уверен, что все мужчины меня сейчас поняли.

3) Стереотипные шаблоны поведения.

Самым забавным для меня проколом в женской коммуникации с мужчинами является, стремление девушек привлекать к себе внимание понравившихся парней, старым, как мир, способом – всюду ходить в паре со "страшненькой подругой". Всё дело в том, что это трюк давно и успешно разоблачён "Мастерами соблазнения", или по-простому – пикаперами. Девушка пришедшая, например, в клуб с не самой красивой своей подружкой, рассчитывает привлекать парней на контрасте: "Я – красотка", а "она – чушка". Что делает в этом случае профессиональный ловелас: он решительно направляется не к красотке, а к её подружке, всем своим видом, поступками и красивыми словами демонстрируя, как он ей очарован и покорён! На красотку, в этот момент, он естественно ноль внимания. А она, в естественном шоке, вдруг воспылав интересом к такому кавалеру, сама начинает пытаться наладить общение с ним, с трудом поднимая с пола свою самооценку, вместе с нижней челюстью. (Мужики, вот только не благодарите меня хором за этот совет!) И естественным результатом такого знакомства, для "красотки" становится очередное расставание с привлекательным парнем, хоть и после хорошо проведённой бурной ночи. А у её подружки останутся, возможно, самые приятные воспоминания об общении с галантным кавалером.

В общем, подытожив всё сказанное выше, хочу лишь заметить и подчеркнуть, что, несмотря на то, что любые успешные отношения между мужчиной и женщиной всегда начинаются со знакомства, и не забывая о том насколько важен этот первый шаг, дальнейшее развитие наших отношений не менее важно. А потому хочу пожелать всем людям, ищущим свою вторую половинку (независимо от пола и возраста), встретив её, не пройти мимо: каждому мужчине в такой момент самому сделать первый уверенный шаг, а каждой женщине понять и оценить его правильно! И, поскольку мы находимся, в преддверии Международного Женского Дня, хочу всем мужчинам, вдобавок, пожелать: Любите своих женщин искренне, такими, какие они есть, без лишних придирок, ведь других мы всё равно не заслужили! И, как гласит старая, по сути, библейская мудрость, тонко переиначенная на современный лад: "Мужчины, не судите женщин за лишние килограммы, да не судимы будете за недостающие сантиметры!.."

Всех наших милых женщин, с наступающим 8 МАРТА!!!

Всем добра, любви и гармонии в личных отношениях!

Благодарю за внимание!

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