МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни
Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Жертвы магнетизма бабника

1.3т

Письмо пришло около полуночи и бесшумно опустилось в почтовый ящик. Она не стала читать. Досматривала сон, в котором бармен предлагал ей выпить. Сперва розовое вино, напоминающее по цвету семгу, затем белое со вкусом ржаного хлеба. Она перебирала, капризничала, макала в бокал то губы, то пальцы. Утром проснулась, словно пьяная. Сползла с кровати и зажгла свет. Зима выдалась безликой. Серый цвет съел магазин игрушек, булочную и мурал на стене. Распластался на паркете. Осел в чае. Девушка вылила помои в раковину, вспомнила о сообщении и толкнула курсором конверт.

Новости
Причуды в сексе: а что любите вы?

Писал мужчина из "топов". Красивый, дорого одетый, со спортивной фигурой. Представился Матвеем и сразу же предложил встретиться. Она зажгла по всей квартире свет. Серый демонстративно спрятался в уборной и дважды спустил воду.

На следующий день у нее разрядился телефон и сгорела зарядка. Они договорились пересечься у магазина "Roshen", и девушка выбрала длинное бесформенное пальто и белую шапку с помпонами. Начался ливень. Дождь пытался смыть грим с лица и зеленку, въевшуюся в недавний порез. Пришлось отвлечься на конфетную витрину, за которой оживленно торговали зефиром и леденцами на развес.

Новости
Что с нами происходит, или Кассир не виноват

Матвей опоздал на пятнадцать минут, взял под локоть и повел в "Евразию". Заказал сто штук суши и два бокала Naomi. Отвесил, будто нехотя, несколько комплиментов и признался, что на сайте более пяти лет, но это всего лишь третье свидание.

Так началась не то сказка, не то триллер. Он двигался по типу ледокола: шаг вперед – два назад. То приближался, то исчезал. То целовал, то замахивался, как для пощечины. Всякий раз появлялся на новой машине и в ином стиле: спортивном, элегантно деловом, smart casual. Когда у нее разболелись почки, отвез на УЗИ и мерил шагами коридор. Врач почему-то называл его другим именем. Парень отзывался. В тот день погиб Кузьма Скрябин, и всю дорогу они слушали "Дельфины". Она плакала. Матвей курил в открытое окно. Затем заглянули во французскую кофейню и выбрали столик у окна. Заказали горячие круассаны. На подоконнике стояли красные коробочки, и он педантично складывал из них Пизанскую башню. Рассказывал о детстве в детдоме и о службе в горячих точках. Повторял, как безумный: "Ты моя", - и обещал Средиземное море. Сбрасывал входящие звонки и барабанил пальцами по периодически оживающему экрану. Она еще сильнее к нему прирастала. Заглядывала в глаза. Плела из собственных мыслей детский плед.

Новости
Чужой муж всегда лучше?

Через месяц парень исчез: из сети, сайта, реала. Она искала его повсюду и пыталась взять след. Вместо этого нащупала следы таких же жертв его магнетизма. Оксана ждала от него ребенка. Лена присматривала фату. Нина, не справившись с болью, сидела на антидепрессантах. Анжела разрабатывала план мести. Только Матвей как сквозь землю провалился, оставив после себя пустоту, недошитую фату и горький привкус серого.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ирина ГоворухаИрина Говоруха
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ирины Говорухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги