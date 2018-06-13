В преддверии чемпионата мира по футболу, когда внимание большинства мужчин будет полностью сосредоточено на телеэкране, считаю самое время поговорить о женских скандалах! Конечно умная женщина никогда не станет устраивать истерики в такой праздничный и волнительный для большинства мужчин момент. Тем более, что в семейных отношениях, надо уметь находить компромиссы. Но, для некоторых жён, футбол по телевизору – это лишь повод в очередной раз рассказать своему благоверному всю правду о нём самом, и об их отношениях. Закатывать скандалы, просто, как банки с вареньем на зиму, для таких вторых половинок – привычка. Эта привычка может быть вызвана, как материальными причинами: "Уже Июнь, а у меня до сих пор шубы на зиму нет!", так и разногласиями на религиозной почве: "Я БОГИНЯ! Как ты смеешь в этом сомневаться???!!!"

И, всё-таки основная причина здесь кроется в чрезмерной женской эмоциональности! А точнее, в нежелании, либо не умении её контролировать. Мы смотрим на мир по-разному – мужчины умом, а женщины сердцем. Это, как два разных мира, которые периодически со страшным грохотом сталкиваются… на пятиметровой кухне. Попробую вам объяснить, в чём секрет таких чудесных семейных отношений:

Для подавляющего большинства женщин эмоции важны, как воздух. И если, для позитивного и мягкого их выражения, повода нет, то для негативного и агрессивного найдётся всегда. За этим не хитрым конструктом скрывается острое женское ощущение, что муж её не любит. "Я хочу, чтобы ты почувствовал, как мне сложно с собой совладать!" – пытается сказать своим поведением жена, прося у мужа защиты, от собственных эмоций. Но не встретив понимания в ответ, ещё больше расстраивается.Чрезмерная эмоциональность многих женщин приводит к ещё одному парадоксу –

противоречивые требования к мужчинам. Заявляя, что муж должен быть решительным, и способным идти на риск, жена говорит, в минуты семейных баталий: "Только рискни сейчас меня не выслушать до конца!"

В результате таких ссор, многие мужчины теряют всякое желание принимать решения, и вместо них это начинает делать жена. Делает она это, зачастую, прибегая к знаменитой женской логике, где основой является эмоциональное восприятие. Результаты таких решений, часто выливаются в ещё большие скандалы, инициируемые жёнами, на тему: "Как же ты не понимаешь насколько мне тяжело! Я же тебе всё объяснила – эту проблему должен был решить ты, а не сваливать всё на мои хрупкие женские плечи!!"Хуже всего для мужчины в такую минуту сказать: "Да я тебя понял…", и тут в бой идёт коронный удар женской логики: "Да, как ты можешь меня понять, если я сама не поняла, что я только что сказала!!!"

Некоторые несчастные мужья, после этого стараются, как могут заслужить прощение своей ненаглядной. Взял, да и приготовил романтический ужин.

Но поджаренные на сковородке пельмени… после шести вечера… с ХЛЕБОМ!.. Глядя на такую сервировку стола, любимой от умиления, хочется только расплакаться… над его могилой.

Да! У них же ещё есть дети! Такие умные и хорошие, что жена всё время сомневается, а от мужа ли они вообще! И обязательно сообщает ему о своих сомнениях, при каждой ссоре!И если вдруг муж, в надежде спасти их лодку любви обращается за помощью к специалисту, то тут выясняется, что консультация у семейного психолога – это когда твоей жене, за твои деньги, на твоих глазах объясняют, что ты мудак!

Но, оставив в стороне все не нужные эмоции, понять всё-таки необходимо вот что:

- Женщины, вообще, несмотря на все свои странности, существа чуткие и ранимые. В основе женской эмоциональности лежит, в-первую очередь, материнский инстинкт, который без таких сильных эмоций просто не смог бы быть доминирующим! Поэтому, мужчины, старайтесь проявлять максимум терпения. Как бы дико это не звучало для некоторых из вас, но, как показывает практика, если слушать такую жену молча в течении, максимум 20 минут, её скандальный запал остывает, вместе с вашей кровью, которую она пьёт в этот момент!

- Для подавляющего большинства жён слово "интимность" означает не только, и не столько секс, сколько обсуждение всего происходящего в семейных отношениях со своим мужем, который, из-за своей эмоциональной неразвитости может реально не понимать этого, думая только о "деле" в интимной сфере. Поэтому тут рекомендую учиться эмпатическому слушанию. Оно заключается в проявлении интереса не столько к словам, сколько к чувствам вашей супруги. Иными словами, спрашивайте о том, что у неё на сердце, а не о том, что у неё на уме.

- Сложнее всего приходится людям, живущим в браке по принципу "Сражайся, или сдавайся!", ведь они уже находятся в ущербных отношениях. Но женщины в таком союзе страдают больше, поскольку побеждать в любых войнах – это всегда прерогатива мужчин. Но жить с любым, даже очень любимым человеком в быту, это больше будни, чем радости! А потому всегда советую – старайтесь сохранять уважение друг к другу, ставя во главу угла принцип обоюдной выгоды, или, как его называют на западе: "Win-Win". Тогда оба смогут рассчитывать на позитивный для себя результат в межличностных отношениях.

Если вы по-настоящему дорожите вашим браком, попробуйте, после того, как утихла буря эмоций, в спокойной обстановке проанализировать ссору, желательно, вместе со своей второй половиной, и обсудить спорные моменты. В таких ситуациях, гораздо важнее обсуждать и критиковать конкретные поступки человека, вызывающие раздражение, а не его, как личность!

И тут я могу лишь сделать отсылку к моей, ранее опубликованной статье: "С какими женами мужчины развиваются, а с какими нет".

Ну и напоследок, подозреваю, что свою вторую половину вы выбрали себе сами. И нести за этот выбор ответственность, всё равно придётся вам!

Резюмируя всё сказанное выше, надо подчеркнуть, без всяких сантиментов: Главное, для счастья в семейной жизни найти такое же чудовище, как ты сам!

Всем хорошего и зрелищного футбола!