Женские изюминки во внешности, которые сводят мужчин с ума: топ-5

У женщин есть множество изюминок, которые очень нравятся мужчинам, но некоторые из них буквально сводят представителей сильного пола с ума.

В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о 5 деталях во внешности дам, которые кажутся мужчинам особенно соблазнительными.

Непослушные локоны

Легкий объем, выбивающиеся из-за ушей локоны, задорный взгляд из-под непослушной челки – мужчины обожают видеть женщин с такими волосами. По их мнению, от таких дам веет авантюризмом, детской непосредственностью и чувством юмора.

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Маленький рост

По поводу этой "изюминки", конечно, можно поспорить, но все же многие представители сильного пола говорят о том, что именно рядом с женщинами невысокого роста они чувствуют себя настоящими рыцарями.

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Тонкие запястья

Мужчинам нравится гладить, целовать нежные запястья любимой. Обладательницы нежных ручек и тонких запястий всегда привлекают противоположный пол.

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Лебединая шея

Тонкая, длинная, точеная шея – признак здоровья и сексуальности. Когда она ухоженная, правильно подчеркнутая прической и одеждой – очень сильно привлекает представителей сильного пола.

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Красивая улыбка

Своей улыбкой красавицы могут обезоружить в одно мгновение. Все мужчины говорят, что им больше нравится общаться с улыбчивыми и позитивными красотками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог и сексолог Илья Егоров назвал женские приемы, привлекающие мужчин.