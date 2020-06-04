Многие девочки еще с детства запрограммированы на стыд и низкую самооценку. И где тогда спрашивается, в момент цветения, взять ту самую сексуальность, которая закрыта??? Ведь именно с сексуальностью в женский мир приходит множество возможностей.

Сексуальность часто путают с вульгарностью. Нужно понять, что в сексуальности нет ничего плохого и порочного. Истинная Женщина может выглядеть сексуально и в длинном платье, и в бушлате и совершенно не важно, что на ней надето. Проявление внешней сексуальности – это не причина, а следствие.

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⠀ ⠀ ПЕРЕЙДЕМ К ПРАКТИКЕ.

Для того, чтобы стать на путь сексуальной себя, нужно поработать со своими негативными глубинными убеждениями на счет себя и своей внешности. Желательно это делать в тишине утром или вечером.

⠀ Написать список из 10 негативных убеждений о своей сексуальности. ⠀ Переделать их в комплименты себе. ⠀ Принять на глубинном уровне. Комплименты лучше всего делать перед зеркалом рассматривая себя. (без одежды). ⠀ И так каждый день, пока не будет никакого внутреннего сопротивления во время комплиментов.

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Сексуальность – это умеренный эгоизм, уверенность в себе и высокая самооценка. Это способность любить себя и принимать со всеми недостатками. Сексуальность – это ощущение любви и гармонии себя внутренней и внешней.

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