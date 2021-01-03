Женщины признались, что их больше всего возбуждает в мужчинах

Женщины на сайте Mumsnet рассказали, что в мужчинах для них является наиболее привлекательным и возбуждающим.

Как пишет Daily Mail, автор оригинального поста призналась, что ей очень нравится, когда у мужчины виден пресс. Другие же в комментариях сообщили, что их привлекают мужские руки, особенно когда мужчина находится за рулем и переключает передачи.

Кроме того, женщины рассказали, что им нравятся римский профиль, мужские ключицы и ямочки на подбородке.

При этом некоторые назвали довольно неожиданные черты. Например, одна призналась, что считает привлекательными мужчин в шлепанцах, другая – в килтах, особенно шотландцев. Еще несколько пользовательниц рассказали, что находят сексуальным акцент у мужчины.

В число привлекательных вещей также вошли милое общение с детьми, игра на барабанах, длинные волосы, а также лысина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была обнаружена связь между фигурой мужчины и его качествами отца. Открытие сделали ученые из Университета Миссисипи, в США. Как оказалось, мужчин с незначительным лишним весом в обществе более склонны считать хорошими папами.