У меня на днях случился инсайт. Инсайт это когда ты что-то знал всю жизнь, а потом, опа, и до тебя дотекло. Типа, а вот оно что? Блин, а как же я раньше не доганяла. Ну, как философия на практике, понимаете? Можно рассуждать, а можно осмыслить, пропустить через себя и прочувствовать. Так вот.

Позвонил мне как-то в 2 часа ночи один знакомый (даже, я бы сказала, малознакомый, от слова “совсем”). Мол, люблю, жить без тебя не могу, уснуть не могу не услышав твой голос. А то что я уже сплю это как? Во внимание не принимается? Ну в общем. Этот знакомый работает монтажником. Молодец, все такое. И начинает он мне задвигать, что то, то я лекции читаю, свой проект делаю, то это все фигня и мое место на кухне. Рядом с ним, конечно же. В его Мухосранске. Я конечно, прям все бросила и приехала к нему, примчалась, в ночи, посреди зимы…

И тут я вспомнила, что когда-то такое уже было. Ах да, мой первый муж. Я ж была замужем, в прошлой жизни, развелась ровно 10 лет назад. И мой муж был водителем. И наркоманом. Хорошая комбинация такая. И поначалу он меня на руках носил, пыль с меня сдувал, а когда мы поженились, то его начало бесить, что я выше по должности и по зарплате и вообще. И его любимым обзывательством было “Девушка с двумя высшими образованиями”. Как будто это что-то плохое. У него ж с образованием как-то не сложилось. К чему это я? А к тому, что для того, чтобы искренее восхищаться своей избранницей, нужно самому реализоваться. А это ж, млять, сложно. Гоораздо проще унизить и опустить другого. Не можешь похудеть – раскорми подругу (с).

Новости Пять моих худших свиданий

Мне только 1 раз, правда, 1 раз в моей жизни близкий человек сказал, что он мной гордится. Вот от души. Я прям расплакалась. Размазала все сопли по лицу. Я же обычно слышу, что я ТП, “АСТАНАВИСЬ”, “нафига оно тебе все надо”, “какой из тебя юрист” и “это не для средних умов”. И все в таком духе. А откуда это? Да из нереализованности. Каждый хочет быть крутым, самым умным, самым лучшим. А для этого ж надо по меньшей мере оторвать недвижимость от стула. Мозги включить, если они имеются в наличии, конечно же.

Товарищи, занимайтесь любимым делом, и забудьте о фразе “твой день восьмое марта”, это уже не в тренде. Ваша девушка-домработница, со всеми ее щами-борщами, тааак вам мозг выест от нечего делать, что мама не горюй. Пусть лучше работает, хоть где-то. А если она чего-то достигла, то поддержите ее так же, как бы вы хотели, чтобы она поддерживала вас.