Женщина, на которую напал насильник в поезде на Киев, могла допустить ошибку, – психоаналитик

Анастасия Луговая, ставшая жертвой насильника в поезде Мариуполь-Киев, могла допустить ряд поведенческих ошибок, которые спровоцировали преступника.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала психоаналитик Елена Рыхальская. "Почему именно к ней он пошел в купе? У него произошел щелчок – к этой нужно и можно", – предположила она.

В этом контексте психотерапевт пояснила, что преступление может провоцировать "виктивное поведение" – поведение жертвы.

"Самое обидное, когда девушка совсем не провоцирует – она не идет в короткой юбке в 12 часов ночи по заброшенному парку – это очевидное виктивное поведение жертвы. Но может быть девушка, которая просто плачет, у нее состояние подавленности, и в этот момент она транслирует уязвимость. И таким людям (маньякам. – Ред.) это нравится", – рассказала она.

По словам психотерапевта, самый распространенный фактор поведения жертвы, когда женщина дает какие-то мимические или физиологические посылы незнакомому мужчине.

"Но надо понимать, что элементы флирта многие мужчины воспринимают как "возьми меня". Более того – некоторые мужчины рассматривают короткую юбку на женщине как указание на то, что она ищет сексуального партнера", – добавила Рыхальская.

"Если вы с незнакомым мужчиной садитесь, выпиваете, говорите по душам, вы думаете, что вы границу не перешли, но он думает, что вы доступная. После этого тоже может быть такое проявление", – пояснила психотерапевт.

Она предположила, что Луговая могла неосознанно совершить какое-то из подобных действий, что и спровоцировало насильника.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Ею оказалась Анастасия Луговая. Нападавший Виталий Рудзько был задержан. В МВД раскрыли данные о личности злоумышленника.