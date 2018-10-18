МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Блоги - Психология

Роман Мельниченко
Роман Мельниченко
Психолог, семейный психотерапевтВсе статьи автора

Женщина без мужика неполноценна?

26.8т

История одной терапии.

Работал с женщиной. Умной, реализованной профессионально и знающей куда ей идти. Красивой. Но одинокой. И вот это “но” выходит портит всю малину?

Сегодня я хочу поговорить о отношениях и нашем отношении к одиночеству. Особенно к женскому одиночеству. Ведь если мужчина одинок, то редко обращают особое внимание. Больше того, когда мужчина стоит сам и курит в перерыве на работе, или сидит вечером сам пьет пиво - ок, если он сам обедает или ужинает в ресторане - тоже ок. Но если все то же проделывает женщина наедине с собой - то уже появляется судачество, предположения и т.д. Почему так?

Новости
''Никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью''

Если мужчина успешен профессионально, но одинок - все ок. Если женщина - то она или с*ка, или фригидная или шлюха. Мужчина карьерист и одинокий - это все ок, аналогичная ситуация для женщины - она компенсирует свою неспособность быть в отношениях. Короче женщина без мужика неполноценна как минимум.

Вот с таким “настроем” пришла ко мне одна клиентка. Ее уровень социального стресса и давления достиг пика. Она просто была на грани эмоционального срыва, ее мысли вертелись от “убежать” в другую страну, до согласиться на отношения которые ей не нужны, но “подруги” советуют. В чем была именно ее проблема? Этой тридцатилетней, с хвостиком, женщины? В навязанном с самого детства патриархальном стереотипе, что если она не в отношениях с мужчиной - то неполноценна, ущербна, а значит нещасна.

Я как обычно начал смотреть: эмоциональные травмы? отношения с отцом? с мамой? может быть какое то насилие, может не успешные отношения в анамнезе - все нет?! Как же так? Не может быть! От раскопок начал приходит в терапевтическое отчаянье и тупик (немного преувеличиваю))))! Ага, давайте сделаемс более глубокую работу с эмоциями - ничего! Ассоциации? Все прекрасно! Не может быть! Даже Юнг сказал есть только недообследованные))

Новости
Ошибка женщин, которая убивает отношения

Как оказалось женщина проходила свою психотерапию еще в юном возрасте со школьным! психологом, а потом постоянно над собой работала. Конечно одна с причин та что у нее типа нет долгих отношений. Но как оказалось они тоже были - только не переходили в брак.

Начали рыть туда. Оказалось тоже не критично, в основном было сопротивление или у нее быть с этим инфантом, или мужчина не готов был переходить на новый уровень отношений. Ее навязчивое ускорение и форсирование событий - оказалось главным моментом “бегства” адекватных потенциальных партнеров. И как оказалось в процессе анализа ее желание форсировать события были не из-за страха одиночества, или эмоциональных травм, а банального внушения неполноценности женщины как таковой если у нее нет “тыла” в виде мужчины. Внушение жесткое, категоричное и внушенное мамой, бабушкой и отцом. Например он был против обучения дочери в выше, а дорогие женщины в доме говорили: вот родишь - тогда поймешь в чем женская доля и счастье. Женщине нужно быть замужем и чем раньше - тем лучше, ибо кому потом нужна старая дева да и мужиков "нормальных" растащат!

Новости
Подруги замужем давно…

Когда эти обстоятельства прояснились - дальше дело техники. Проработка мысленных установок дело не очень хлопотное и длительное. Пара тройка консультаций, список книг, несколько правильных видео - и вуаля! На выходе освобожденная от ига патриархального распределения ролей Женщина! В добрый путь, дорогая!

Почему вспомнилось? Увидел в ее статусе в фб недавно: Обручена! Написал. Пообщались. Все хорошо, скоро свадьба!)) Обнимаю и очень рад что еще одна сфера жизни тобой покорена в свободе и радости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Роман Мельниченко Роман Мельниченко
Место
Украина
Объекты
ПсихологияОтношения
Источник
Источник:Facebook Романа Мельниченко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
4
Смешно
38
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чехман Наталка
Чехман Наталка
Любви и счастья !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
И женщина, и мужчина сами чувствуют себя неполноценными, если они одиноки. Глупо говорить, что если мужчина - сам, то он сидит и спокойно пьет пиво. Для людей норма жить парами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги