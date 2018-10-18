История одной терапии.

Работал с женщиной. Умной, реализованной профессионально и знающей куда ей идти. Красивой. Но одинокой. И вот это “но” выходит портит всю малину?

Сегодня я хочу поговорить о отношениях и нашем отношении к одиночеству. Особенно к женскому одиночеству. Ведь если мужчина одинок, то редко обращают особое внимание. Больше того, когда мужчина стоит сам и курит в перерыве на работе, или сидит вечером сам пьет пиво - ок, если он сам обедает или ужинает в ресторане - тоже ок. Но если все то же проделывает женщина наедине с собой - то уже появляется судачество, предположения и т.д. Почему так?

Если мужчина успешен профессионально, но одинок - все ок. Если женщина - то она или с*ка, или фригидная или шлюха. Мужчина карьерист и одинокий - это все ок, аналогичная ситуация для женщины - она компенсирует свою неспособность быть в отношениях. Короче женщина без мужика неполноценна как минимум.

Вот с таким “настроем” пришла ко мне одна клиентка. Ее уровень социального стресса и давления достиг пика. Она просто была на грани эмоционального срыва, ее мысли вертелись от “убежать” в другую страну, до согласиться на отношения которые ей не нужны, но “подруги” советуют. В чем была именно ее проблема? Этой тридцатилетней, с хвостиком, женщины? В навязанном с самого детства патриархальном стереотипе, что если она не в отношениях с мужчиной - то неполноценна, ущербна, а значит нещасна.

Я как обычно начал смотреть: эмоциональные травмы? отношения с отцом? с мамой? может быть какое то насилие, может не успешные отношения в анамнезе - все нет?! Как же так? Не может быть! От раскопок начал приходит в терапевтическое отчаянье и тупик (немного преувеличиваю))))! Ага, давайте сделаемс более глубокую работу с эмоциями - ничего! Ассоциации? Все прекрасно! Не может быть! Даже Юнг сказал есть только недообследованные))

Как оказалось женщина проходила свою психотерапию еще в юном возрасте со школьным! психологом, а потом постоянно над собой работала. Конечно одна с причин та что у нее типа нет долгих отношений. Но как оказалось они тоже были - только не переходили в брак.

Начали рыть туда. Оказалось тоже не критично, в основном было сопротивление или у нее быть с этим инфантом, или мужчина не готов был переходить на новый уровень отношений. Ее навязчивое ускорение и форсирование событий - оказалось главным моментом “бегства” адекватных потенциальных партнеров. И как оказалось в процессе анализа ее желание форсировать события были не из-за страха одиночества, или эмоциональных травм, а банального внушения неполноценности женщины как таковой если у нее нет “тыла” в виде мужчины. Внушение жесткое, категоричное и внушенное мамой, бабушкой и отцом. Например он был против обучения дочери в выше, а дорогие женщины в доме говорили: вот родишь - тогда поймешь в чем женская доля и счастье. Женщине нужно быть замужем и чем раньше - тем лучше, ибо кому потом нужна старая дева да и мужиков "нормальных" растащат!

Когда эти обстоятельства прояснились - дальше дело техники. Проработка мысленных установок дело не очень хлопотное и длительное. Пара тройка консультаций, список книг, несколько правильных видео - и вуаля! На выходе освобожденная от ига патриархального распределения ролей Женщина! В добрый путь, дорогая!

Почему вспомнилось? Увидел в ее статусе в фб недавно: Обручена! Написал. Пообщались. Все хорошо, скоро свадьба!)) Обнимаю и очень рад что еще одна сфера жизни тобой покорена в свободе и радости!