Зачем люди лишают себя близких отношений

Игорь Погодин – гештальт терапевт с 25-летним опытом – проводит масштабный PSY FORUM 2020 в Киеве. В преддверии крупного события эксперт делится своим опытом и наблюдениями в сфере создания близких отношений:

Каждый человек стремится к близости. Кто-то находит ее еще в подростковом возрасте и сохраняет на долгие годы. Кому-то везет меньше. Опыт может быть разным. Суть одна – всем людям нужные близкие отношения.

Но часто люди, сами того не подозревая, бегут от той самой заветной близости. Почему так происходит?

Если материализовать близкие отношения, их можно представить, как место, где каждый из нас получают заботу и возможность заботиться о ком-то.

Но иногда это место может быть опасным. В нем можно сильно пораниться.

В близких отношениях вы подпускаете человека на очень короткое расстояние. Именно по этой причине психологические травмы и раны наносятся близкими людьми гораздо чаще, чем кем-либо еще.

Можно ли сделать вывод, что близкие отношения вообще лучше не строить?

Имея за плечами негативный опыт, многие люди выбирают именно этот путь. Сознательно или даже подсознательно выбирают:

Созависимые отношения.

Отношения на формальностях.

Отношения на манипуляциях.

Прошлый опыт заставляет изолировать себя от боли. Организм хочет чувствовать себя в безопасности.

3 способа лишить себя близости

Изоляция – самый эффективный способ отстраниться от близких отношений. Именно его выбирают большинство людей, чтобы не пораниться в очередной раз. Экстренное сближение. Вы знакомитесь с новым человеком и максимально быстро сближаетесь. Через короткое время или вы понимаете, что стало скучно, или сам человек начинает отдаляться.

Второй способ может оказаться даже опаснее для вас.

Часто теплые ощущения по отношению к другому человеку воспринимаются, как сексуальное влечение. Если способ экстренного сближения вам близок, вы стремитесь сексуализировать контакт.

И уже на следующее утром можете почувствовать, что партнер не так привлекателен, умен или талантлив, как вам казалось еще вчера. А иногда и вовсе возникает отвращение без особых причин.

Это происходит не потому что человек “не такой”, а потому что сближение все же оказалось слишком быстрым.

Способ “Идеализация – обесценивание”. Некие качели. Вы вступаете в близкие отношения с человеком, который прекрасен именно для вас во всех направлениях. Вы буквально идеализируете его образ. Но это только образ. И появление “недостатков” в таком случае – это только вопрос времени.

Далее происходит обесценивание. Человек просто перестает быть интересным. Или вы начинаете вести себя отталкивающе. Близость быстро превращается в игнорирование или даже ненависть.

Хотя бы один из этих способов так или иначе встречается у многих людей. Задумайтесь. Возможно, вы узнаете себя в какой-то из приведенных ситуаций. И это хорошая новость! Это значит, что проблема уже выявлена. Осталось только решить ее.

Эти и многие другие вопросы разберем на масштабном PSY FORUM 2020. Событие пройдет 7 и 8 июня во дворце “Украина”. Собираем на одной сцене практикующих психотерапевтов, мотивирующих спикеров и звезд. 3 000 участников соберутся, чтобы улучшить разные отрасли своей жизни. Бронируйте билеты по лучшей цене.

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