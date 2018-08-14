Людська натура така, що часто бачить недоліки і не помічає хорошого та прекрасного. Хорошим і прекрасним вже є те, що ми живемо в цей час.

Над головою маємо дах, а під головою -- подушку. Не голодуємо та не помираємо з голоду. Можемо дозволити собі розкіш піклуватися про своє тіло та робити приємні речі для душі. Розвиватися та мріяти. Подорожувати. Бути господарями свого життя. Це те, про що не могли і мріяти багато поколінь до нас.

Ми зайшли так далеко, що використовуємо їжу, як потужний інструмент для корекції функцій тіла, його зовнішнього вигляду. Хто йде далі, той розуміє, що цей інструмент може виконувати ювелірну роботу: впливати на роботу гормонів, змінювати активність генів, збільшувати відчуття радості та впливати на інтелект. Ми зайшли так далеко, що не обмежуємося зарядкою, а освоюємо функціональні вправи, які, при наполегливості, здатні зробити з нашого тіла тіло мрії.

Але ми чомусь сумуємо, бо не така робота, не така кар'єра, не така країна, не таке тіло, не таке обличчя і взагалі. Ми забуваємо, що наш час тут обмежений і він, як і калорії, може бути наповнений чимось корисним, а може бути наповнений пустотою.

Коли я пишу про їжу, здоровий спосіб життя, то завжди наголошую, що вони є лише умовою, базою для реалізації наших можливостей. Їжа не може бути самоціллю, їй не варто віддавати свій дорогоцінний час, стоячи "біля мартена", варячи-парячи. Це робили наші предки, щоб вижити, точніше, вижАти з тих продуктів щось, щоб додало хоч трохи радості в їхньому нелегкому житті.

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Всі ці пироги, багатошарові "пляцки", смажені котлети, складні рецепти мають відійти в минуле. Інший час надворі, час наукового підходу, емоційного інтелекту і якісного проживання життя. Жити треба саме емоціями, пристрастями, усмішками, обіймами, мріями, незабутніми моментами. В кінці життя ми не пам’ятатимемо, скільки банок варення наварили, вареників наліпили, сорочок напрасували, але пам'ятатимемо час, проведений з найріднішими людьми.

Ми пам'ятатимемо, як робили дурні і необдумані, з точки зору інших "порядних" людей, вчинки, ризикували, спалювали мости, але йшли за покликом серця. Ці емоції незабутні. Краще ризикнути і відчути, яка на дотик мрія, ніж бути, як всі, і жити в сірих кольорах. Це НАШЕ життя.

Життя таке неосяжно багатогранне, з безкрайніми можливостями.

Але щоб жити, потрібні ЗУСИЛЛЯ!

Ми не можемо безконечно вкидати в себе сміття, курити, не давати тілу навантажень, постійно жити в стані емоційного вигорання і сподіватися, що все буде окей. Не буде окей. Буде ожирівше хворе тіло, на яке буде соромно дивитися самому, ноги відмовлятимуться ходити, в голові буде втома, в емоціях -- сум.

Правил здорового життя мало, але для більшості людей вони нездійсненні. Чому? Бо "нема часу", "це не для мене" і т.д.

- Харчуватися звичайними, мінімально переробленими продуктами, які ми можемо ідентифікувати;

- Різноманітно і різнокольорово з усіма відтінками.

- Свіжо, хрумко, з природніми кислинками, гірчинками і цукринками.

- Обмежувати себе час від часу в калоріях: пропустивши прийом їжі, або провівши день на воді (для повністю здорових).

- Не смажити, не грілити і не запікати у фользі, лише відварювати та запікати в склі.

- Не жувати весь день, а лише 3 рази (не стосується хворих та ослаблених).

- Використовувати блендер та морозилку за призначенням (овочі, фрукти, ягоди).

- Пити стільки, скільки хочеться (для цього є відчуття спраги), а не заливати в себе силоміць піввідра, як радять самоучки-дієтологи. Запивати їжу, якщо хочеться.

- Рухатись багато і по-різному: йога для початківців і просунутих, ходьба і біг, ходьба сходами, стрибки, присідання, бьорпі (хто знає), підтягування, плавання, танці або лікувальна фізкультура для тих, кому потрібно відновитися -- майже всю світлу частину дня ми маємо рухатись... хто не може бігти - йде, хто не може йти - повзе, але не сидіти на місці.

- Не курити. Димові чи електронні -- зло більше чи менше все одно залишається злом.

- Спати багато, мінімум 7, максимум 9 годин. Вночі в максимальній темряві і вдень, 15-20 хв, якщо є можливість. Сон лікує, відновлює і омолоджує.

- Радіти життю: хочеш поспати в неділю в день -- поспи, повалятися -- поваляйся, почитати -- почитай те, що хочеться, а не те, що треба.

Я дуже хочу подякувати всім, хто мене читає, слухає і дивиться -- сьогодні Вас стало аж 55 555! (сподіваюсь, Вас більше, бо в медицині я з 1984 року)

Моя ФБ-сторінка -- це ще одна, додаткова робота, для якої, щоб видати "результат", сама постійно читаю все нове, голова весь час заповнена "дієтологією", теми назбируються із щоденного життя, хочеш деколи написати жорстко, щоб налякати, але потім пом'якшуєш.

Собі я хотіла б побажати здорових пацієнтів, яким лише потрібно дещо покращити в харчуванні для того, щоб стати ще гарнішим, ще стрункішим і ще розумнішим. Бо понад 80% моїх теперішніх пацієнтів -- люди з запущеними серцево-судинними, аутоімунними, онкологічними захворюваннями та ожирінням, яким потрібне лікувальне харчування та відновні фізичні навантаження.

Для тих, хто здоровий читає це, повторю: Ваше здоров'я дуже багато залежить від Вас, боріться за нього, ще є час!

Гарного дня! Живіть так, щоб життя було різнокольоровим!