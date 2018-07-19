По сети ходит письмо возмущенного мужчины, который не может поладить с 15-летней дочерью жены от первого брака.

Ребенок, по его мнению, слишком много ест, неуважительно к нему относится, отказывает в помощи по дому и требует слишком много расходов. Например, вместо того, чтобы купить мужику на день рождения лодку и снасти, мать потратила деньги на модный прикид для дочери. А ему подарила элекробритву. И так далее, и тому подобное. Мать не реагирует на его жалобы, и не может унять подростка.

В итоге мужчина задумывается о том, чтобы "найти женщину, которая будет мне отдавать все силы, любовь, внимание, а не своей великовозрастной кобыле…"

- Я не для этого женился, чтобы обслуживать чужого выродка! – возмущается мужик.

Письмо настолько меня поразило, что я решила черкануть пару строк по поводу этого крика души…

Я лично отчетливо вижу здесь три проблемы.

Первая – это то, что у женщины не один ребенок и один муж, а два ребенка. Я лично не вижу в ситуации взрослого человека, а вижу двух великовозрастных детей, каждый из которых тянет на себя одеяло. Причем, взрослый дяденька совсем не опережает в развитии 15-летнюю девочку. Оба хотят любви, плюшек и внимания мамы. И время от времени из-за него дерутся.

Вся эта конкуренция за мамины подарки "тебе купили, а мне не купили" и мамино время – это возня даже не подростков, а подростка и ребенка младшего школьного возраста. Каким, без сомнения, по своему психологическому возрасту является супруг.

Вторая проблема естественным образом проистекает из первой. Это болезненная ревность мужчины к тому, что что-то может достаться "не ему". Такими иногда бывают любимые бабушкины пирожочки. Они не терпят никакой конкуренции, не готовы ни в чем уступать. И если у этой пары появится свой ребенок, или кошка, то муж все равно будет чувствовать себя обиженным. Все розочки с торта должны быть только его.

Третья проблема касается уже не детей, а единственного взрослого в этой компании – жены. Мне почему-то кажется, что мужчина либо был ей выбран первый попавшийся, так бывает с некоторыми ценительницами "штанов", или не очень дорог. Иначе она бы внимательнее прислушивалась к просьбам любимого и его обидам. И изо всех сил старалась сглаживать конфликты между членами семьи.

Она же предпочитает тратиться на мужа поменьше (обойдется без лодки), а на дочь побольше (видимо, за что-то чувствуя перед ней вину). Видно, что речь идет не о паре муж-жена + дочь жены. А о семействе мать + дочь, в которое пустили пожить маминого друга. Чтобы был под боком, или потому, что так удобнее. Естественно, мужчине хотелось бы чувствовать себя капитаном семейного корабля, а не досадной приживалкой, которая только раздражает.

Словом, хороши все герои этой истории, каждый из которой вносит свой вклад в то, чтобы жизнь семьи стала невыносимой. И дело тут вовсе не в "прицепе", а в неумении двух взрослых людей договариваться!

А по-вашему, кто виноват в этой ситуации?