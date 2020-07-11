В высокосные годы происходят различные ситуации и катаклизмы, аномальное количество смертей, катастроф и аварий. В высокосный год мы имеем дело с определенными энергиями. Любая катастрофа – это энергия. Когда она повышена и не помещается в те рамки, в которые должна, она расширяется и подрывает все вокруг. Одни из самых больших трагедий, гибель Титаника, пандемии – все они приходились как раз на высокосный год.

Вокруг нашей планеты в космосе идет определенный сдвиг планет и выброс энергии, которой у нас негде помещаться. Она просто взрывается и цепляет те области земного характера и нашего социума, где тонко. Как говорят, там, где тонко – там и рвется.

Если где-то напряженные аспекты накапливались годами, например, последние четыре года в политической жизни, обязательно в высокосный год будет какая-то проблема. Это революция, переворот, смена власти или же к власти придет диктатор.

Об этом свидетельствует динамика планет, которые нас окружают. Земля в космосе – это как человек, жизнь которого зависит от соседей. Можно годами жить со спокойными соседями, но однажды утром что-то пойдет не так. Любой конфликт зарождается с чего-то, так же и любая энергия. Молекула атома растет-растет и не помещается, а дальше уже идет сбой системы. И как правило, это припадает именно на высокосные годы. Отменить катастрофу невозможно, но можно минимизировать ее последствия.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.