Мужская полигамия — это многоженство. В наши дни понятие расширилось. Полигамными мужчинами заочно считаются даже те, кто в отношениях с несколькими женщинами одновременно.

Ох, уж эта генетика

Историки говорят, что у мужчин заложена полигамия еще с времен нижнего палеолита. Биологи же списывают все на генетическую программу, приводят примеры полигамии в животном мире. Но прямых доказательств нет. Ведь сказать, что все мужчины полигамны — все равно, что измерять среднюю температуру по палате.

Не путать с изменой!

Для полигамного мужчины — это стиль жизни. Случайная измена или легкий флирт в баре могут произойти с каждым. А вот поддерживать одновременные отношения с несколькими женщинами — это вам не бутерброд съесть. Здесь мастерство нужно. Некоторые полигамы заводят по дюжине детей и живут на две семьи. Если мужчина не арабский шейх и не мормон, то едва кто назовет двоеженство нормой.

Все ужасы полигамии, не считая тещ

Полигамным мужчиной быть не так-то легко — необходимы задатки Штирлица.

Обязательно:

• не путать имена партнерш

• четко помнить когда и где

• тратить деньги

Здесь важно разделить полигамного мужчину и альфонса. Первый раскошеливается на своих женщин, второй сам пытается развести их на секс/деньги/подарки (нужное подчеркнуть).

Какой он?

Полигамные мужчины бывают открытые и скрытые. Если первые с легкостью заявляют женщине "Я не ищу серьезных отношений", то вторые ведут тайную игру годами.

Вступить в брак могут и те, и другие. Только стиль жизни останется прежним у 99%.

Остерегайтесь полигамного мужчину, если вы заведомо не согласны на соперницу, которая запустит руку в его штаны и кошелек. Не думайте, что вы его измените своей любовью или потому, что прошли кучу женских тренингов. Лучшая стратегия — просто не связываться, если не готовы терпеть.

Как определить полигамного мужчину

У таких мужчин развито либидо. Ну не сериалы же они смотрят по вечерам со своими партнершами. Как правило, одной женщины им мало: вот у этой отлично выходит поза наездницы, а та божественно целуется.

Они забавны, но чертовски скрытны. Что-то подсказывает, что в три часа ночи он отошел позвонить не больной бабушке.

Они прямолинейны. Без проблем задают вопрос "Как насчет секса втроем?". Причем чуть ли не после 5 минут знакомства. Полигамный мужчина часто говорит: "Свобода для меня все" , "Не люблю ограничений" , "Зачем только людям штампы в паспорте?".

Причины мужской полигамии

Психоаналитика говорит, что причины родом из детства. Из взаимоотношений с родителями. Полигамные мужчины собирают идеальный образ по частям — эта умная, эта красивая, а эта готовит голубцы, как мама.

Некоторые боятся тотального контроля над собой. Другие уходят на сторону полигамии от неуверенности и желания постоянно что-то доказывать.

Что скажет дедушка Фрейд?

Сложно вести двойную жизнь и быть спокойным как удав. Фрейд философствовал, что двойственность чувств приводит к неврозам. Вот и не лез в это болото. Его друг и известный психиатр Карл Юнг, напротив, жил с двумя женщинами одновременно — с женой и любовницей. Он считал, что такова истинная мужская природа и сковывать ее, значит гробить свое здоровье и творческую энергию.

Запутались? — Давайте проясним!

3 мифа о мужской полигамии

1. Мужчины без комплексов.

На первый взгляд кажется, что это самые самоуверенные на свете люди. На самом деле букет внутренних страхов распирает полигамных мужчин не хуже, чем желание секса.

2. Полигамные мужчины — козлы.

В большинстве случаев женщины сами провоцируют полигамные отношения. Притягивают подобных мужчин своим внешним видом, поведением, жестами. Либо доводят мужчин до желания вести параллельные отношения.

3. Такими рождаются.

Бывает мужчина в браке 10 лет, а потом бац — завел на стороне отношения (как же я разведусь, ведь дети же, ипотека). Возможно, жена пилит мужа, постоянно сравнивает его с другими или не следит за собой.

Если женщина убеждена: "Все мужчины полигамны, все мужчины бабники", то она неизбежно будет встречать таких. А узнав о его отношениях с другой, скажет: "Вот полигамная тварь, у всех вас мужиков заложено это с пещерных времен".

С прокаченной женщиной такого не случится

Она дважды подумает, как ей создать такие отношения, в которых будет моногамия, верность, доверие. И самое главное — умная женщина будет соответствовать этим понятиям.

Так что давайте спрячем градусник, который измерял общую температура в палате полигамных мужчин. Запомните — мы притягиваем то, во что верим.