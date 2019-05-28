Впервые в Ирпене состоялся масштабный женский форум "Я - Щаслива"

24 мая в конференц-холле "Ирпень" состоялся масштабный женский форум "Я – Щаслива" при инициативе Ирины Сысоенко.

"Более 300 женщин Украины, среди которых психологи, врачи, предприниматели и политики пришли пообщаться на тему женского счастья, как быть успешной в карьере и при этом быть счастливым в семье. Целью нашего форума было создание уникального пространства для женского общения на темы, которые интересны и важны каждой женщине",- отметила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Каждый человек хочет быть счастливым, но иметь настоящее женское счастье удается не всем. Формула женского счастья для каждой женщины своя, но все мы одинаково мечтаем о любви мужчины и детей, об успешной карьере, о вечной молодости и красоте, о больших возможностях.

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Женский форум "Я - Щаслива" являлся благотворительным мероприятием, где каждый участник мог внести свой финансовый вклад в восстановление реанимационного отделения Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А.М. Лукьяновой НАМН Украины, тем самым внести частичку добра для детей!

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