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/Психология

Впервые в Ирпене состоялся масштабный женский форум "Я - Щаслива"

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24 мая в конференц-холле "Ирпень" состоялся масштабный женский форум "Я – Щаслива" при инициативе Ирины Сысоенко.

Впервые в Ирпене состоялся масштабный женский форум "Я - Щаслива"

"Более 300 женщин Украины, среди которых психологи, врачи, предприниматели и политики пришли пообщаться на тему женского счастья, как быть успешной в карьере и при этом быть счастливым в семье. Целью нашего форума было создание уникального пространства для женского общения на темы, которые интересны и важны каждой женщине",- отметила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Впервые в Ирпене состоялся масштабный женский форум "Я - Щаслива"

Каждый человек хочет быть счастливым, но иметь настоящее женское счастье удается не всем. Формула женского счастья для каждой женщины своя, но все мы одинаково мечтаем о любви мужчины и детей, об успешной карьере, о вечной молодости и красоте, о больших возможностях.

Впервые в Ирпене состоялся масштабный женский форум "Я - Щаслива"

Анастасия Попсуй рассказала секреты мэрских страстей и как молодой женщине руководить городом.

Ирина Скрипник поделилась в своем выступлении о семейном деле с дочерью, как растить детей на своем примере и дать им путевку в жизнь хорошо или плохо. Две женщины - профессионалы одного дела!

Светлана Свердликова рассказала о правильном достижения целей именно по-женскому, о социальной и семейной реализацию современной женщины, причины и последствия неправильного жизненного выбора. О том, как женщине научиться правильно определять свои цели и задачи в определенный момент времени, как стать счастливее здесь и сейчас, в момент каждого своего выбора. Как совместить многое в своей жизни - семью, личное развитие, быть привлекательной и неотразимой.

Оксана Диптан раскрыла формы убеждений, которые формируют нашу иерархию ценностей, а также о роли секса в отношениях.

Впервые в Ирпене состоялся масштабный женский форум "Я - Щаслива"

Ирина Бойко посоветовала женщинам, как достигать поставленных целей, любить себя как вести себя во взаимоотношениях с мужчиной.

Татьяна Шевчук рассказала все об интимной сфере женщины, о женском организме, как понимать, принимать и любить себя, как подружиться со своими гормонами. Также об интимной эстетике и сексуальности в разные жизненные периоды и формуле женщины - здоровье, материнство, секс, антиэйджинг.

Роза Аль-Намри непревзойденная ведущая мероприятия говорила с женщинами о семейных ценностях, как ключ к успеху на избранном пути.

Женский форум "Я - Щаслива" являлся благотворительным мероприятием, где каждый участник мог внести свой финансовый вклад в восстановление реанимационного отделения Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А.М. Лукьяновой НАМН Украины, тем самым внести частичку добра для детей!

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