На супругов рыбачить лучше всего. Во-первых, они обычно где-то под рукой. Во-вторых, оно того стоит, если дети общие.

Общие дети с обеих сторон обеспечивают довольно высокую мотивацию. Только когда отвращение слишком велико, общие дети уже не держат.

Мужьям на жен рыбачить обычно намного легче. По какой причине?

По причине того, что женам вечно от мужей что-то надо. Даже когда жена разочарована и ничего, кажется, не хочет от мужа, ей все равно что-нибудь да надо. Денег, участия, какой-нибудь поддержки, его приличного поведения.

Штурманский потенциал жен, в среднем, выше. Хотя все индивидуально и зависит не только от гендера.

Но вот из-за этого женского "надо", мужьям обычно проще рыбачить. То есть когда идея вернуть в брак любовь принадлежит мужу, шансов больше.

А когда это идея жены - зацепить и притянуть мужа, частенько ничего не получается. И главная причина этого - мужьям в дефолте или большом плюсе ничего уже от жен не надо. Совсем ничего. Пусть бы молча сидела и не лезла, и хорошо. Как тут зацепишь?

Если вы уже немного имеете представление, что такое рыбалка, вы понимаете, что не убрав пыточные инструменты, рыбалку не начнешь. Сначала вы должны перестать что-то из человека насильно тянуть, а потом вызвать в нем мотивацию тянуться к вам.

Вот и все, в общем-то. Не тянуть, создать мотивацию тянуться.

Большинство жен на этапе "не тянуть" буксуют. Муж им так давно должен и так много, что не тянуть не получается. У многих жен мужья - продолжения рук, даже ненавистные мужья, даже те, которые давно слились с диванами и признаков жизни не подают. Некоторые женщины ошибочно думают, что это мужья из них тянут энергию, когда лежат на диване, а они, жены, вынуждены их обслуживать. На самом деле жены обслуживают мужей, потому что хотят из них что-то вытянуть, хотят вернуть их в полноценный брак, хотят заставить их себя любить и хотеть, хотят устыдить и обязать. Если бы женам ничего от мужей было не надо, они бы не вращались и не носились вокруг дивана, они бы относились к мужьям на диване так, как мужья относятся к ним, в упор бы их не замечали.

То есть мужья чаще всего тяготеют к хроническому дефолту, это когда разводиться лень, но от жены хочется только, чтобы она не отсвечивала. А жены чаще всего тяготеют к острому дефолту, это когда муж бесит одним своим фактом безучастия и отсутствия любви. И скандалы чаще провоцируют женщины.

Рыбалка мужей на жен (когда инициаторы рыбалки они) потому и бывает так часто удачной, что состоит из простой схемы: 1) щипцы убрать, 2) шары с крючками разложить по периметру. То и другое мужьям обычно не сложно, если они не совсем уж рыбные рыбы. Отказаться от щипцов в сексе на какое-то время они вполне способны (тем более им и так давно не дают), обслуживать себя они могут (представив холостую жизнь), а разложить крючки с шарами, на которые клюнет жена, обычно не так уж сложно, учитывая, что женам много чего надо.

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Забавно иногда смотреть, но какие-то простые вещи, типа "купил жене и детям билет в аквапарк, а сам сделал генеральную уборку" (только без щипцов, то есть так, чтобы жена не думала, что с нее за это что-то ожидается), способны вернуть в жену надежду на успешный брак. Она сразу думает "может и не такой плохой у меня муж, надо приглядеться". Когда мужья в спортзал идут и несколько килограммов сбрасывают, уменьшив живот и второй подбородок, жены сразу волноваться начинают "уж не влюбился ли в кого" и чувствуют нежелание отдавать его "какой-то стерве", все-таки отец детей и вообще мужики на дороге не валяются. То есть простейшие бытовые вложения и небольшое улучшение имиджа на фоне антищипцов (отказа от вытянутого секса и предоставление жене свободы) очень часто возвращают женскую любовь. Если только жена не влюблена по уши в другого, а иногда и в этом случае тоже.

Мужей так просто не возьмешь. Им ничего не нужно, кроме того, чтобы от них отвяли. Они давно живут дома в виртуальном мире, играют в игры или общаются на сайтах знакомств. От щипцов они давно уже туда переселились. Им ничего не нужно, лишь бы их не кантовали. И для женщин, которые привыкли (привыкли, да) относиться к мужьям утилитарно, это невыносимо. Ему на все наплевать, а ей противно, что он смотрит на нее как на пустое место и опускает ей самооценку. Ей неприятно, что он такой бесполезный, но занимает место на диване, где мог бы лежать другой, полезный (женщинам все время мерещится очередь). Ей горько и обидно за детей, которыми он заниматься не хочет, хотя говорит, что очень любит. Она готова что-то активно делать для сохранения брака, но все это превращается в огромные щипцы, потому что ей надо, а ему нет. Как тут подобраться?

Как подобраться я расскажу, но предупреждаю, что большинству женщин (9 из 10) нужно для этого полностью поменять установки.

Убрать щипцы. Переделать свои руки из щипцов во что-то другое.

Мужчинам некоторым тоже сложно убрать щипцы в сексе. Их обычные объяснения "я же мужик, а тут сиськи". Выход в том, чтобы осознать, что сиськи - не сами по себе, они часть живой женщины, и для нормального секса эта женщина сама должна к вам тянуться и вас хотеть, а от нажима все будет хуже и хуже. Точно так же и женщины, которые не могут убрать щипцы, объясняют это "я же женщина, а тут здоровый лось" и не могут не просить отнести, принести, сделать, дать денег, помочь. И здесь тоже надо осознать, что лось может и здоровый, но шкаф двигать он не хочет, идти за картошкой не желает, денег давать тоже не рвется, и вытягивать это из него не надо. Можно, но вот вы вытягиваете давно, и чего вы добились, кроме дефолта? А будете выбивать скалками, начнутся драки.

Не существует мужей, которые не способны поднять руку на женщину в остром дефолте. Существуют мужья, которые уходят на этапе щипцов. А если муж дожил до этапа скалок и не ушел, то он сможет поднять на жену руку, не сомневайтесь. Это совершенно неизбежно. И это опасно. Может хотя бы это жен остановит?

Поэтому как вам ни грустно, но щипцы придется убрать. Вы ничего не теряете, убрав щипцы, поскольку щипцами вы извлекаете все меньше и меньше, а к разводу приближаетесь все больше и больше. Если вы уберете щипцы, а муж так и останется равнодушным на диване, вы всегда сможете просто развестись. Но убрать щипцы - это дать шанс отношениям и шанс немалый. К сожалению, многие женщины не хотят развода и щипцы убирать ни за что не хотят, но здесь уж ничего не поделаешь. Такие женщины бодро двигаются в острый дефолт, их бросают или бьют или то и другое.

Просто убрать щипцы - это еще мало. Это не рыбалка, это всего лишь освобождение пространства от агрессии.

Для рыбалки нужны шары с крючками. То есть нечто, что вы можете дать, а ваш муж хочет получить.

К сожалению, у мужчин для жен такое обычно есть, а у жен в дефолте нет.

Хорошо, если у него сохранился интерес к сексу, а если его давно воротит? Тогда бесполезно наряжаться в эротическое белье, это будут все те же щипцы и щипцы огромные.

Хорошо, если он любит то, что вы готовите, а если пельмени и сосиски ему милей? Никак его не порадуешь воскресным обедом.

Хорошо, если ему нравится иногда обсудить с вами что-то или кого-то, а если он даже слышать ваше мнение не хочет?

Хорошо, если у вас есть хоть что-то, что он любит, а если нет? У многих жен нет. Они ноют, что дают слишком много, но оказывается, что у них нет ничего, совсем ничего, что ему было бы от них действительно нужно. Хочешь дай, хочешь оставь себе, только отвяжись.

Многим женщинам еще мешает корона и ее подружка шкатулка. Она же ему предлагает в ссорах развод, а он наотрез отказывается, и она это складывает в шкатулку. Ей кажется, что муж к ней привязан, что он боится ее потерять. Некуда идти - это не значит привязан. Лень менять жизнь - это не значит боится потерять. Да, ему некуда и лень, поэтому выгнать его трудно, он огрызается и остается на месте, но это совсем не потому, что вы дороги ему. Скорее ему дорог его статус кво из-за инерции и стремления не тратить энергию на перемены, когда преимущество перемен не очевидно.

Поэтому даже если вы убрали щипцы, но при этом отвернулись и занялись своей жизнью, никакого движения в вашу сторону может не появиться, если все давно погасло. Обстановка без щипцов станет более мирной (хотя вас он может бесить еще больше, если с виду вы щипцы убрали, а претензии остались), но все такой же тухлой.

Для оживления нужны те самые шары с крючками. Нечто интересное для него и привлекательное.

Слепить такие шары не бог весть какая сложная задача, если честно, но учитывая, что в дефолте и у вас тоже фрустрация, то есть ноль мотивации, может оказаться очень сложной.

Попробуйте понять, что прокачивая себя, вы одновременно решаете три задачи: возвращаете влечение мужа, поднимаете свою самооценку и растите свою ОЗ (объективную значимость. - Ред.), которая пригодится вам и в этих и в других отношениях. От понимания широты возможностей мотивация может стать больше.

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Начинать можно с простых и известных вещей. Имидж. Похудейте (но только на здоровой диете, а не на голодной) килограммов на десять (если они у вас лишние) и либидо мужа зашевелится в вашу сторону. Невозможно представить, чтобы прокачка имиджа никак не подействовала на мужчину рядом, он инстинктивно среагирует на подъем вашей привлекательности для других. Не среагирует только в том случае, если прокачка вами имиджа будет сопровождаться щипцами и скалками, упреками, угрозами. Если вы убрали щипцы, относитесь к нему хорошо, за ревность его не цепляете, но при этом прокачиваете имидж, либидо его вернется. Это знают все женщины, это знает каждая почти, но делают немногие.

За полгода вы можете существенно изменить свою форму. Ваши изменения это еще не шары с крючками. Шары с крючками будут, если он начнет вас хотеть, а вы поощрять это, но не перекармливать. Только не поощряйте с надменным лицом из позиции сверху. Нет, он должен наоборот почувствовать интерес к традиционной мужской роли, выйдя из состояния диванной подушки.

Перестановка в доме - еще одно простое решение. Обычно мужья избегают любых перестановок, потому что все они происходят по женскому плану. Она решает, как и что будет, а он должен подключиться и сделать. Нет в мире человека, который бы не терял мотивацию от чужого штурманства. Большинство домов кажутся мужчинам непригодными для жизни, поэтому они предпочитают жить в Сети. До интернета старались жить в телевизоре или в гараже. Женщины обычно с болью принимают эту мысль, они ведь столько тратят на уборку и на покупку всяких уютностей. К сожалению затрата ваших сил и денег не делают вещи приятными для других. Наоборот, если мужа бесят вазочки и занавесочки, факт, что на это уходит много денег и ваших сил, добавляет раздражения. И он может даже говорить, что все это великолепно, не надо класть это в шкатулочку. Критерий один - это желание участвовать. Если хочет участвовать, значит ему нравится, если отключается от темы, значит нет.

Попробуйте поменять дом с учетом его интересов. Может быть он хочет большой стол и второй монитор? Может быть токарный станок? Может быть велосипед хочет поставить на балконе? Штангу? Боксерскую грушу? Да, большинство женщин сейчас захотят закрыть страницу от обиды. Мысль, что собственный дом превратится в такой кошмар, большинство женщин пугает больше, чем мысль об изменах мужа. Но как полезно бывает заметить, что собственный дом - это не только ваш дом (и ваших детей, но так, как вы сами это понимаете), это дом еще и вашего мужа. И у него в этом доме часто нет места.

Если муж любит готовить и сам покупает ножи и пряности, кухня - это его царство и он там царь. У любящих и умеющих готовить мужей почти никогда не бывает дефолта. Женщины на многое готовы, если муж умеет и любит готовить и берет на себя эту часть быта. Но это не про рыбалку жен. Не заставишь мужа полюбить готовить, если он не любит. Но можно хотя бы подумать, а что он любит или хотя бы любил, чем ему было бы приятно заниматься дома, кроме своего телефона?

И учтите, если мужу не интересно в доме и в вас совсем ничего, ноль, это не всегда значит, что он плохой, это часто значит многолетний ваш прессинг. От прессинга падает мотивация ко всему. Если убрать прессинг, можно попытаться увидеть склонности человека к чему-то. И эту склонность немного поощрять. Это будет самый простенький шарик с крючком. Но пока поле тесно наполнено щипцами, даже не мечтайте ни о каких шариках и крючках, все превратится в щипцы.

"Хочешь чем-то увлечься?" "Отстань" "Может быть у тебя есть какие-то желания?" "Да, чтобы ты отвязалась"

Вот на что похожи отношения, в которых много щипцов.

Пока на этом немного остановимся. Женщины, пишите, как пытались выходить из дефолта, а может выходили. Только из внутреннего локуса пишите, пожалуйста. Не жалуйтесь.

Мужчины, вы тоже пишите про выход из дефолта, если есть такой опыт.