В сети разоблачили самые популярные страхи людей

Пользователь крупнейшего имиджборда Reddit под ником akhalwhocannotride предложил обсудить явления, которые не так ужасны, как о них говорят. Посетителям сайта понравилась эта идея, и они оставили под постом более 26 тысяч комментариев.

Самым популярным стал комментарий пользователя CynicalDick, который написал о непреодолимых на первый взгляд проблемах с компьютером, сообщает Lenta.ru.

Фото: Xvatit.com

"Моя компания платит мне 500 долларов в час за исправление серверов клиентов, и это именно то, что я делаю. Прочитайте сообщение об ошибке. Введите сообщение об ошибке в Google. Прочитайте и проанализируйте лучшие пять ответов. Это решает 95 процентов проблем. Для остальных пяти процентов — запаситесь 500 долларами и звоните мне", — раскрыл он "секрет".

Также пользователь под ником SuzQP разоблачила страшилку о менопаузе и указала на положительны стороны этого периода.

Фото: МедикФорум

"Это немного пугает, но в то же время менопауза может быть облегчением. Нет больше менструации и беспокойства о поздней беременности. И общество понимает ваши глупые шутки и странное поведение. Все любят забавную бабушку", — пошутила она.

Кроме того, одним из самых "залайканых" комментариев стало предложение не боятся выходить в свет в одиночку, будь то супермаркет, кинотеатр или кафе. Пользователи также призвали остальных не боятся стареть.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы до сих пор боятся говорить открыто на тему секса, а общество переживает "новую сексуальную революцию". По мнению психотерапевта и сексолога Елены Голоцван, "патриархальный шлейф", мешает людям нормально воспринимать новые реалии.