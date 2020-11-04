В сети показали пары со спорной внешностью: похожи на родственников и влюбленных

Существует мнение, что партнеры со временем становятся похожими друг на друга, более того, сходство характера мужчины и женщины якобы является залогом гармоничных и счастливых отношений. И пока специалисты-психологи пытаются объяснить эту особенность, молодые люди доказывают это своими фото, на которых они выглядят будто близнецы.

Серию таких снимков парней и девушек, в частности, публикуют в сети создатели Instagram-аккаунта "Siblings or Dating?" – "Родственники или влюбленные?" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что некоторые считают, что влюбленные выглядят как брат и сестра, потому что они просто очень много времени проводят вместе. Или же из-за чрезмерного самолюбия выбирают тех, кто очень похож на них.

На странице "Siblings or Dating?", на которую уже подписались 292 тысячи юзеров, пользователи в течение 24 часов после публикации нового снимка имеют возможность угадать, что объединяет похожих людей: любовь или родственные связи. Затем администраторы раскрывают правду.

Попробуйте определить и вы: брат и сестра или влюбленные?

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина всегда оценивает женщину глазами, и чем дальше развиваются отношения, тем сильнее он пытается понять ее как человека. Но есть вещи, которые очень раздражают представителей сильного пола в женском характере.