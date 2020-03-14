В самом расцвете: назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны

В США социологи определили возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны для противоположного пола.

Так, специалисты смогли найти ответ на этот вопрос, изучив данные сайтов знакомств.

При этом ученые из двух университетов США попытались оценить привлекательность 200 тысяч пользователей аких сайтов, подсчитав количество сообщений, полученных от представителей противоположного пола.

В каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны Pixabay

Это дало возможность исследователям установить возраст, в котором люди более всего привлекательны для противоположного пола.

Как оказалось, мужчины наиболее привлекательны для женщин в возрасте 50 лет, а женщины – в 18 лет.

Однако не расстраивайтесь, даже если вы намного старше 18-летних, ведь в действительности самодостаточная, интересная и образованная женщина никогда не останется без внимания мужчин.

В каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны Pixabay

К тому же отметим, что, по мнению многих психологов, в основном люди ищут для отношений человека такого же возраста, с таким же уровнем физической привлекательности, образования и многих других нюансов. Такие отношения часто получаются прочными и сбалансированными.

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