Известно, что некоторые женщины рвутся в брак, как будто им там медом намазано. Мужчины, надумавшие жениться, этим пользуются, и ходят, надув щеки – мол, попляши передо мной, может тогда и возьму тебя замуж.

Между тем, брак предполагает не только радости, но и самоограничения. И наряду с плюсами в нем есть и минусы. Какие?

- Нельзя больше выбирать мужчин, флиртовать и ходить на свидания. Возможно, это довольно легко переживается в 50-60 лет, но когда тебе 20-30 лет, придется приложить немало усилий чтобы отказаться от заманчивых предложений.

Свободная девушка может ходить по ресторанам хоть каждый день. Замужняя – только с мужем или за свой счет. Любовники не торопятся "выгуливать" своих несвободных подружек, а все чаще норовят позвать сразу в сауну. Да и влюбляться не спешат – чужая же. Словом, замужество порядочной женщины означает, что самое интересное в ее сексуальной жизни уже позади. Это большая жертва.

- Нельзя просто так остаться ночевать у подруги, махнуть одной в Сочи или даже просто прийти домой утром. Женщина, которая вышла замуж, должна согласовывать все свои шаги с супругом, а, значит, довольно сильно ограничена в передвижениях и жизненных впечатлениях. Увы.

- Однако, если вы думаете, что все свои действия следует согласовывать только с мужем, вы тоже ошибаетесь. У мужа, наверняка, есть родня, которая тоже требует к себе и внимания, и уважения, и учета их мнения. Вам придется находить общий язык с мамой мужа, папой мужа, его дядями и тетями, братьями и сестрами, примерять на себя обычаи чужой семьи. Вне зависимости от того, нравятся они вам, или нет.

- Вы практически никогда не остаетесь в квартире одна, и должно произойти что-то невероятное, чтобы вы могли просто наслаждаться одиночеством. Годами вы находитесь как будто на борту космического корабля с человеком, который никуда не уходит из вашего дома, и не собирается. Чтобы потрепаться о каких-то секретах с подружкой, обсудить мужиков или задницу голливудского актера, вам приходится выходить на улицу, якобы за хлебом. Это очень утомляет.

- В квартире постоянно кто-то гадит (этот пункт не для всех мужчин, будем честными. Но для многих). Такая неприятность может случиться и после заведения в доме кота, но мужчина обычно весит в десятки раз больше кота, и гадит, соответственно в десятки раз больше. Никакой кот не угваздает квартиру так, как мужчина, который вообразил себе, что у женщин есть особый ген мытья полов и отдраивания унитазов. Причем, если в его семье убирались женщины, то переучить его практически невозможно.

Из плюсов же я могу отметить возможность делать скорбное лицо на скучных вечеринках, говорить: у меня муж дома ждет! – и уходить безо всякого сопротивления окружающих.

Словом, брак это не только плюсы, но и минусы. И мужчина должен очень постараться, чтобы уговорить женщину на брак! Варианты, когда она за ним бегает с криком "женись на мне" вообще не рассматриваются.