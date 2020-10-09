В жизни многих пар наступает момент, когда партнеры задают себе вопрос: уйти или остаться? Но не все находят адекватный ответ. И бывает, что вполне счастливый союз распадается из-за двусмысленной смс-переписки. А бывает, что после систематического рукоприкладства принимается решение "сохранить семью". Как же найти правильное решение?

Однозначно разводиться нужно, когда пребывание с партнером угрожает Вашей жизни или здоровью. В остальных случаях лучше взять паузу и сделать эти шесть простых шагов.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ЭМОЦИИ. Если Вы рвёте и мечете, то не сможете принять здравое решение. Отвлекитесь, выведите негативные эмоции, приведите себя в относительное спокойствие.

ОЗВУЧИТЬ СЕБЕ ПРИЧИНУ. Почему Вы больше не хотите быть вместе с некогда дорогим сердцу человеком? Формулировки "что-то не то", "как-то не так" указывают на то, что Вам сперва следует разобраться со своими истинными потребностями, а уже потом предпринимать какие-либо действия.

ПРОСЛЕДИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ. Случалось ли Вам раньше сталкиваться с подобной проблемой? Если она была причиной разрыва прежних, а возможно и всех предыдущих отношений, тогда развод - не панацея. Начните работать над собой. Исхода может быть два: 1. Ваш партнёр подсознательно подстроится под Ваши внутренние изменения и прежние проблемы останутся в прошлом. 2. Ваш брак всё-таки сойдёт на нет, но без лишних драм.

ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРИЧИНУ НЕПРЕДВЗЯТО. Что для нас приемлемо, а что - нет, определяют наши установки. Изменив некоторые из них можно принять практически любые особенности партнёра. Конечно, если весь Ваш брак – это сплошной разрыв шаблонов или если особенности партнёра явно асоциальны, то игра и не стоит свеч. Если же по большей части у вас всё хорошо, но есть одно "но", знайте: с ним можно работать.

ОЦЕНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВОДА. В списке наиболее стрессовых событий развод занимает второе место. Вы должны понимать, что после развода Ваша жизнь не будет прежней. Ведение хозяйства, финансовые вопросы, социальные связи – это только некоторые моменты, которые после развода существенно изменятся.

ОТВЕТИТЬ СЕБЕ: ЛЮБЛЮ ЛИ Я ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА? Иногда этого вопроса бывает достаточно, чтобы расставить точки над "i".

Искренне желаю Вам принять правильное решение и жить счастливо.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.